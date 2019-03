MENTRE ERO VIA TRAMA – Un lungo percorso di riappropriazione di sé stessa, della propria memoria e degli affetti. È questa la storia di Mentre ero via, la nuova fiction in onda su Rai 1 in prima serata a partire da giovedì 28 marzo 2019.

La serie in sei puntate, coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy. è diretta da Michele Soavi e scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta. Protagonista della vicenda è Monica Grossi, interpretata da una splendida Vittoria Puccini.

Si tratta infatti del terzo appuntamento con il miniciclo di storie incentrate sul tema della rinascita e del riscatto femminile, dopo il grande successo di Un’altra vita e Sorelle. La fiction Un’altra vita, ambientata a Verona, racconta infatti le vicende di una donna, Monica, che lotterà per riprendere le redini della sua vita dopo essere stata in coma per quattro mesi.

Una storia emozionante di grande coraggio e determinazione, che si avvale di un grande cast: oltre a Vittoria Puccini, anche Stefania Rocca, Flavio Parenti, Francesca Cavallin e Carmine Bruschini.

Ma di cosa parla Mentre ero via? Scopriamo insieme la trama e tutte le anticipazioni.

Mentre ero via trama | Cosa succede

La protagonista, Monica Grossi, interpretata da Vittoria Puccini, è una donna sulla quarantina molto facoltosa. In un grave incidente perdono la vita il marito, Gianluca, e Marco De Angelis, avvocato con cui la donna aveva da tempo una relazione segreta.

Monica riesce a salvarsi ma si risveglia dal coma solo dopo quattro mesi. La sua memoria è ferma però a otto anni fa, cioè alla nascita di suo figlio Vittorio Jr. Del ragazzino, però, la protagonista di Mentre ero via non ricorda nulla.

La protagonista di Mentre ero via Vittoria Puccini ha di fatto cancellato un pezzo importante della sua vita, tra cui la presenza di Marco, l’amante che aveva sempre nascosto alla sua famiglia. I rapporti con i suoi cari, dopo l’incidente, diventano molto tesi: il cognato, Riccardo, la odia perché la ritiene responsabile dell’accaduto, mentre il suocero, Vittorio, si rifiuta di riaccoglierla in casa. Neanche la figlia maggiore, Sara, sembra in grado di perdonarla.

Da qui parte il lungo e faticoso percorso di rinascita che caratterizza la trama di Mentre ero via, la fiction in sei puntate in onda su Rai 1 a partire dal 28 marzo 2019. Grazie all’aiuto di una psicologa, Monica cerca di recuperare la propria identità.

Tutte le fiction Rai della stagione 2018 2019

Un lavoro segnato da alti e bassi, con sogni e allucinazioni, come quando pensa di incontrare per strada Marco, ma in realtà si tratta di Stefano, il fratello che somiglia molto al suo vecchio amante. Un lungo viaggio che la riporterà ad essere sé stessa e riavere la propria identità.