MENTRE ERO VIA CAST – Una nuova storia di riscatto femminile, dopo una tragedia. Parte giovedì 28 marzo 2019 su Rai 1 Mentre ero via, la fiction con Vittoria Puccini che racconta le vicissitudini di una donna, Monica, uscita dal coma dopo quattro mesi.

La serie tv prodotta da Rai Fiction ed Endemol è composta da sei puntate, trasmesse su Rai 1 in prima serata ogni giovedì. La protagonista, interpretata da Vittoria Puccini, perde in un brutto incidente sia il marito, Gianluca (Paolo Romano), sia l’amante tenuto nascosto fino a quel momento, l’avvocato Marco De Angelis (Ugo Piva).

Monica, quando si riprende dal coma, non ricorda nulla di quello che le è successo negli ultimi otto anni. Ha cancellato tutto, compreso il fatto di avere un amante. Non si riconosce nella descrizione che i suoi cari fanno di lei, come fosse un’estranea.

Inoltre i rapporti con la figlia Sara e con i parenti del marito si fanno sempre più tesi, perché Monica viene accusata di essere responsabile del tragico incidente.

Mentre ero via è soprattutto una fiction che racconta il percorso, lungo e complesso, di ripartenza e di riappropriazione dell’identità che il personaggio di Vittoria Puccini compie, grazie anche all’aiuto di una psicologa, interpretata da Stefania Rocca.

La trama completa di Mentre ero via

Nel corso delle puntate di Mentre ero via, la protagonista incontra per strada Stefano De Angelis (Giuseppe Zeno), il fratello del presunto amante, che aiuterà Monica a capire la reale dinamica dell’incidente. Una storia dunque che si tinge anche di giallo.

La fiction, ambientata a Verona, racconta il riscatto di questa donna, che riuscirà a capire chi era e riallacciare i rapporti con i suoi cari.

Mentre ero via cast completo

Mentre ero via, la fiction in sei puntate in onda su Rai 1 a partire dal 28 marzo 2019, si avvale di un cast di attori di grande livello. In primis la protagonista, Vittoria Puccini, che interpreta il ruolo di Monica Grossi.

Nel cast anche Stefania Rocca, nei panni della psicologa Caterina Liguori, Flavio Parenti, che interpreta il fratello di Gianluca, Riccardo; Paolo Romano nel ruolo del marito della protagonista, Gianluca. E ancora Ugo Piva, alias l’amante Marco De Angelis; Francesca Cavallin nei panni della sorella di Gianluca, Barbara; Giuseppe Zeno che interpreta Stefano, il fratello dell’amante e darà a Monica una grossa mano a scoprire la verità sull’incidente e Carmine Buschini nei panni di Rocco, il figlio di Stefano.

Mentre ero via è scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta ed è diretta da Michele Soavi.

Dove vedere Mentre ero via in streaming