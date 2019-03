Mentre ero via anticipazioni prima puntata | 28 marzo 2019 | Cosa succede | Rai 1

MENTRE ERO VIA ANTICIPAZIONI – Comincia questa sera, giovedì 28 marzo 2019, Mentre ero via, la nuova fiction di Rai 1 con attori come Vittoria Puccini e Stefania Rocca. La serie tv, che prosegue il filone dedicato a storie di donne e alla loro capacità di superare momenti difficili grazie a grandi prove di coraggio.

Tutto quello che c’è da sapere su Mentre ero via

La fiction, in sei puntate, ha come protagonista Monica (interpretata da Vittoria Puccini), una giovane donna che rimane coinvolta in un tremendo incidente stradale nel quale perdono la vita il marito Gianluca (Paolo Romano), e l’amante, tenuto nascosto fino a quel momento, Marco De Angelis (Ugo Piva).

La donna riesce a salvarsi, ma finisce in coma per quattro mesi. Dopo il risveglio, Monica si rende conto di aver perso completamente la memoria: non riesce infatti a ricordare nulla degli ultimi otto anni della sua vita, cioè dalla nascita del suo secondogenito in poi.

La trama completa di Mentre ero via

Grazie all’aiuto di una psicologa, ma soprattutto grazie alla sua tenacia, riuscirà a recuperare le redini della sua vita e a fare chiarezza sul mistero attorno all’incidente.

Ma scopriamo insieme cosa succede e tutte le anticipazioni della prima puntata di Mentre ero via, in onda su Rai 1 dalle 21.25 giovedì 28 marzo 2019. Se non volete spoiler, meglio non proseguire nella lettura!

Il cast completo di Mentre ero via

Mentre ero via anticipazioni | Prima puntata | 28 marzo

La serie tv scritta da da Ivan Cotroneo e Monica Rametta e diretta da Michele Soavi tratta in primo luogo il tema della rinascita femminile, impersonato da Monica. Una storia che si tinge anche di giallo, per le scoperte che la protagonista farà nel corso delle puntate in menino a quello che realmente è accaduto il giorno dell’incidente in cui ha perso la memoria.

La prima puntata di Mentre ero via, in onda giovedì 28 marzo, si apre con Monica che si è appena risvegliata in una clinica di Verona dopo quattro mesi di coma. La sua memoria si ferma a otto anni fa, quindi il personaggio interpretato da Vittoria Puccini non ricorda nulla di quanto avvenuto in una lunga fetta della sua vita, compreso il fatto di avere un amante.

A rivelarglielo è infatti Riccardo (Flavio Parenti), il fratello di Gianluca. La notte dell’incidente, infatti, Gianluca ha sparato a Marco, l’amante, uccidendolo, proprio davanti agli occhi di Monica.

La trama completa di Mentre ero via

In famiglia, intanto, molti parenti si dimostrano freddi con la donna, considerata responsabile per quanto accaduto. Monica però non si dà per vinta, e inizia un lungo percorso per recuperare la memoria con la dottoressa Caterina Liguori (Stefania Rocca) per recuperare la memoria.

Dove vedere Mentre ero via in streaming