Sono da anni un simbolo dell’amore che non ha limiti, confini e pregiudizi. Eva Grimaldi e Imma Battaglia, due donne e due personalità con un percorso personale totalmente opposto, formano una coppia stabile da circa sette anni. E questa sera, mercoledì 27 marzo 2019, figurano tra gli ospiti del nuovo programma di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, Live – Non è la D’Urso.

Secondo le anticipazioni della puntata, Eva Grimaldi e Imma Battaglia parleranno della loro lunga storia d’amore, di come si sono conosciute e di come hanno capito di essere fatte l’una per l’altra. Con tanto di matrimonio: le due donne, una icona e sex symbol della tv e del cinema italiano degli anni Ottanta e l’altra attivista politica simbolo delle battaglie Lgbt, convoleranno infatti a nozze molto presto, come annunciato sul loro account Instagram.

La serata di oggi sarà anche un’occasione per aprire, insieme agli altri ospiti, un dibattito sul tema dei diritti civili, in vista del prossimo Congresso mondiale delle Famiglie di Verona, in programma dal 29 al 31 marzo.

Ma come si sono conosciute Eva Grimaldi e Imma Battaglia? Come è nato il loro amore? Vediamolo insieme.

Eva Grimaldi Imma Battaglia storia | Il loro amore

Come abbiamo già detto, Grimaldi e Battaglia sono due persone molto diverse. Soprattutto perché, mentre l’attivista politica ha da sempre avuto un orientamento sessuale ben chiaro, l’attrice ha invece avuto diverse storie d’amore eterosessuali, tra le quali anche un matrimonio con Fabrizio Ambroso, durato sette anni e finito nel 2013.

Tra i grandi ex della Grimaldi figura anche l’attore sex symbol Gabriel Garko, che ha conosciuto sul set della fiction “Il bello delle donne”. La loro storia è durata dal 1997 al 2001 e, dopo essersi lasciati, dopo un primo periodo di tensione sono rimasti ottimi amici e continuano a frequentarsi anche oggi.

Nonostante, come detto, la storia di Eva Grimaldi con la compagna Imma Battaglia vada avanti da anni, il vero coming out dell’attrice è arrivato soltanto durante l’Isola dei Famosi 2017, che ha visto Grimaldi come concorrente e Imma come ospite speciale. È stato in quella situazione di difficoltà e sconforto che Eva Grimaldi ha trovato il coraggio di raccontare del suo amore per la donna.

“Io ho voluto Imma – ha dichiarato l’attrice in un’intervista a Domenica Live – io l’ho cercata e io l’ho inseguita, pure a lungo. Prima di lei non avevo mai guardato altre donne. Ciò che provavo per lei lo avevo sentito solo per gli uomini”.

“Imma è la mia compagna – ha detto in un’altra occasione – e anche la mia terapista. Ero dislessica e balbuziente. Ma con Imma sono guarita e ho scoperto me stessa. Sono sempre stata eterosessuale e a 50 anni sono diventata lesbica”.

Eva Grimaldi Imma Battaglia storia | Le reazioni al coming out

Sempre secondo i racconti di Eva Grimaldi, nella sua famiglia non tutti hanno accettato la sua scelta. Cresciuta in un ambiente fortemente cattolico, l’attrice ha rivelato che il fratello Francesco non ha preso bene la sua storia con Imma Battaglia. “Vive in provincia, ha un’impresa, i figli all’università, gli amici, tanti clienti affezionati. La gente chiacchiera”, ha detto lei.

La mamma, invece, secondo l’attrice “non lo sapeva ma se lo sentiva, anche perché adora Imma”.

Grimaldi ha anche dichiarato che lei e Battaglia vorrebbero anche avere un figlio: “Sarebbe molto bello, ne abbiamo anche parlato più volte, ma siamo anche consapevoli della nostra età e dell’impossibilità di mettere al mondo un figlio. Ci piacerebbe poter salvare bambini da vite difficili, anche ragazzi e ragazze più grandi, non avendo necessariamente il desiderio di crescere un bambino sin dalla nascita”.

Eva Grimaldi Imma Battaglia storia | La proposta di matrimonio

A giugno 2018, inoltre, Imma Battaglia ha chiesto finalmente a Eva Grimaldi di sposarla: per l’attivista sarebbe il primo matrimonio, mentre per l’attrice no.

La proposta è stata ufficializzata anche con un post su Instagram. “Non ci speravo più, invece, finalmente ci sposiamo. Quando mi ha fatto la proposta – ha raccontato Grimaldi a Chi – sono rimasta di sasso. Sarà una cerimonia elegante e originale. Ci piacerebbe celebrarlo nella sala Rossa del Campidoglio, dove Imma ha lottato tanto per le unioni civili quando era in Consiglio Comunale”.

Quasi un anno dopo, le nozze non sono state ancora celebrate. Magari questa sera, su Canale 5, potrebbe essere l’occasione perfetta per annunciare la data del loro matrimonio.