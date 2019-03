Italia Liechtenstein diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

ITALIA LIECHTENSTEIN DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Italia e Liechtenstein, gara valida per la seconda giornata dei gironi di qualificazione a Euro 2020, in programma stasera alle ore 20,45 allo stadio Tardini di Parma.

Ci siamo stasera alle ore 20,45 l’Italia affronta il Liechtenstein, gara valida per la seconda giornata delle qualificazioni a Euro 2020. TPI seguirà LIVE l’evento con un diretta testuale. Dove trovarla? Proprio qui sopra, in questo articolo.

L’Italia arriva bene alla sfida. Gli azzurri sono infatti reduci dalla bella vittoria nella prima sfida contro la Finlandia maturata grazie alle reti di Barella e Kean, due giovani più che promesse della Nazionale.

Nella giornata di ieri, 25 marzo, in vista della sfida contro il Liechtenstein il ct Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: “In partite così si pensa sempre a fare qualcosa in più, è questo l’errore che rischiamo di fare domani sera. Invece servirà fare pochi errori e seguire sempre il filo del gioco. Una squadra diventa forte soltanto se mantiene sempre lo stesso atteggiamento, indipendentemente da quale sia l’avversario da affrontare”.

“Rispettiamo tutti – ha proseguito -, di sicuro loro si chiuderanno e starà a noi trovare la chiave giusta. Dovremo essere aggressivi e cercare di fare subito risultato per non rischiare di innervosirci, nulla è scontato”.

Poi sulle scelte di formazione: “Sicuramente cambieremo qualcosa rispetto a Udine, ma non ho ancora scelto, deciderò tutto soltanto dopo l’allenamento. Cambieremo tre o quattro giocatori, uno o forse due in difesa. Centrocampo? Sensi, Verratti e Barella possono fare il vice-Jorginho: capita già durante le gare, non abbiamo problemi da quel punto di vista. Quagliarella? Non è un giocatore a gettone, sa giocare a calcio ed è qui perché lo merita: abbiamo bisogno di gol e abbiamo bisogno di lui”.

ITALIA LIECHTENSTEIN DIRETTA LIVE | LE PROBABILI FORMAZIONI

Di seguito le probabili formazioni di Italia e Liechtenstein per la sfida di questa sera allo stadio Tardini:

ITALIA: (4-3-3) Sirigu; Mancini, Bonucci, Romagnoli, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Sensi; Politano, Quagliarella, Kean.

LIECHTENSTEIN: (4-1-4-1) B. Büchel; Wolfinger, Kaufmann, Goppel, Rechsteiner; Weiser; Hasler, Polverino, M. Büchel, Salanovic; Gubser.

ITALIA LIECHTENSTEIN DIRETTA LIVE | STREAMING E TV

Dove vedere Italia-Liechtenstein? La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, completamente gratis, su Rai 1.

L’importante sfida sarà visibile ovviamente anche in live streaming gratis tramite la piattaforma della tv di Stato RaiPlay che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.