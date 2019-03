MARINA LA ROSA ISOLA DEI FAMOSI – Aggiornamento 25 marzo 2019 – Siamo alle ultime curve prima del rettilineo finale. Questa sera, lunedì 25 marzo 2019, l’Isola dei Famosi arriva alla sua semifinale. Il pubblico di Canale 5 conoscerà dunque i nomi dei concorrenti che si qualificheranno per la finalissima del 1 aprile.

Ma prima, come sempre, c’è un’intera puntata da superare. E oltre al televoto classico, la produzione del programma ha abituato tutti i naufraghi all’idea di non potersi mai rilassare, perché i televoti flash sono sempre dietro l’angolo.

Tra i concorrenti in nomination, oltre a Luca Vismara, figura Marina La Rosa. La naufraga, una delle leader del gruppo fin dal primo momento – e anche una delle personalità più forti in Honduras – è chiamata all’ultima prova prima del gran finale. Ce la farà a rimanere sull’Isola dei Famosi per giocarsi poi la vittoria finale? Appuntamento a questa sera [Qui le anticipazioni].

> Qui tutto quello che c’è da sapere sull’Isola dei Famosi 2019

Ma chi è Marina La Rosa? Come è diventata famosa e cosa fa nella vita? Ecco tutte le risposte alle vostre domande.

LEGGI ANCHE: Le anticipazioni dell’ottava puntata dell’Isola dei Famosi

Per chi mastica i reality show, il suo nome non dovrebbe essere sconosciuto. Marina La Rosa, infatti, è stata una dei primi concorrenti della casa più osservata d’Italia (quella del Grande Fratello). Nel 2019, invece, approda sull’Isola dei Famosi, sulla spiaggia di Cayos Cochinos.

Ma chi è Marina La Rosa? Vediamo insieme la vita pubblica e privata della conduttrice italiana.

Marina La Rosa Isola dei Famosi | Vita Privata

Nata a Messina il 21 gennaio 1977, Marina La Rosa è cresciuta in una famiglia numerosa: ha altre tre sorelle e un fratello. Diplomatasi presso il Liceo Linguistico, La Rosa ha poi ottenuto la laurea in Psicologia.

Nel 2010 ha sposato Giulio Bellitti e insieme hanno avuto due figli: Andrea Renato e Gabriele.

> Qui tutto quello che c’è da sapere sull’Isola dei Famosi 2019

Marina La Rosa Isola dei Famosi | Carriera

Il nuovo millennio ha segnato il suo debutto in televisione. Marina La Rosa, infatti, è entrata come concorrente nella prima edizione del “Grande Fratello”, il reality show con cui ha ottenuto il soprannome di “gatta morta”.

Una volta fuori dalla casa più sorvegliata d’Italia, Marina ha posato per un calendario della rivista Max e ha partecipato come ospite in diversi programmi televisivi, prima di ritirarsi per studiare recitazione.

Nel 2002 ha recitato brevemente in “Beautiful”, la longeva soap opera in onda su Canale 5. In seguito ha preso parte a diverse fiction come “Carabinieri 2” e “Un posto al sole”. Nel 2004 ha debuttato a teatro con una versione dell’Elettra di Sofocle e con “La notte di Natale”.

Nel 2005 ha condotto per la prima volta una serie di speciali su “Miss Muretto”, l’anno seguente è il turno di “In Out” e poi ha partecipato come concorrente al talent show “Reality Circus”, condotto da Barbara D’Urso.

Nel 2008 è stata conduttrice della docufiction “Vita in crociera”, mentre nel 2014 ha presentato la rubrica “Trash Parade” su Radio Domani e nel 2015 è tornata in TV come ospite al “Maurizio Costanzo Show”.

> Qui tutti i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019

Ha partecipato come opinionista sia nel programma “Il giallo della settimana”, spin-off di “Quarto grado”, sia in “Mai dire Talk” della Gialappa’s Band.

Nel 2019 partecipa come concorrente all’Isola dei Famosi.

Marina La Rosa Isola dei Famosi | Instagram

La conduttrice televisiva è molto seguita su Instagram: il suo account (che trovate qui) conta più di 17 mila follower.