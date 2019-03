Delfino tenta la fuga da una vasca ma resta bloccato e inizia a piangere: le immagini strazianti | VIDEO

Il video di un delfino che tenta una fuga disperata dalla vasca in cui è rinchiuso sta facendo il giro del web. Le immagini provengono dal “Umi Kirara Aquarium”, un delfinario giapponese finito nell’occhio del ciclone per via del filmato diffuso in rete dal “Ric O’ Barry Dolphin Project“, un’organizzazione no profit che si batte per la difesa di questi animali.

Nel filmato si vede un esemplare che, con la forza della disperazione, riesce ad uscire dalla vasca in cui è rinchiuso ma rimane bloccato sul bordo: inizia a contorcersi ed a emettere dei suoni simili a quelli di un pianto. Alle spalle si vede un altro cetaceo che tenta di ripetere il gesto del compagno: immagini struggenti.

Un video che invita a riflettere sull’opportunità di tenere in cattività questi animali abituati a vivere in mare aperto e invece costretti a trascorrere la loro esistenza in spazi circoscritti e angusti per il divertimento degli spettatori.

