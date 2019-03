Bebe Vio trionfa ancora: un altro successo in Coppa del Mondo

La campionessa di scherma paralimpica Bebe Vio ha vinto la tappa italiana della Coppa del Mondo, a Pisa, battendo nella finale del fioretto la cinese Xiao Rongo con il risultato di 15-5.

Per l’azzurra si tratta della terza vittoria in quattro gare in questa stagione e del successo numero 21 in Coppa del Mondo. La vittoria avvicina Bebe Vio alla qualificazione per le Paralimpiadi di Tokyo 2020.

“Sono felice d’aver vinto qui, perché questa è la gara che più di ogni altra attendo ogni anno. C’è un calore ed un entusiasmo incredibile che ci carica tantissimo. È bello vincere, ma farlo in Italia ha tutto un altro sapore”, ha commentato Bebe Vio.

L’azzurra, dopo la fase a gironi, aveva sconfitto la francese Sophie Sablon ed a seguire aveva avuto ragione sulla cinese Jingjing Zhou per 15-6. In semifinale Bebe Vio aveva poi fermato la russa Irina Mishurova per 15-2 Stop nel turno delle 32 per Alessia Biagini sconfitta 15-13 dalla britannica Justine Moore.

Bebe Vio, 22 anni, all’anagrafe Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio, ha già vinto nel fioretto la Coppa del Mondo nel 2015 e nel 2017 ed è stata medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro 2016.

