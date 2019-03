Ascolti tv mercoledì 20 marzo | Si accettano miracoli | Live-Non è la D’Urso | Deadpool | La porta rossa | Chi l’ha visto | Auditel di ieri sera

Ascolti tv mercoledì 20 marzo – Non è riuscita a Barbara D’Urso l’impresa per cui è stato pensato il suo Live-Non è la D’Urso, almeno stando ai dati relativi agli ascolti della sua seconda puntata, in onda ieri sera, mercoledì 20 marzo 2019. Nell’eterna sfida tra Mediaset e Rai, infatti, è stata la rete nazionale a trionfare ancora una volta.

E dire che Rai 1 presentava non proprio una prima visione, dal momento che trasmetteva il film del 2015 Si accettano miracoli, che comunque ha raccolto 3.295.000 ascolti e uno share del 14,4%.

A Live-Non è la D’Urso non rimane che la seconda piazza della serata, con 2.331.000 telespettatori e il 14%. Un calo rispetto alla puntata di esordio, che aveva sfiorato i 2,8 milioni di audience.

Terzo posto per La porta rossa, su Rai 2, che ha interessato 2.807.000 persone (12,4%). Bene anche Chi l’ha visto, su Rai 3, con 2.130.000 ascolti e il 9,9% di share.

Su Italia 1, il film Deadpool ha ottenuto 1.617.000 spettatori (7,2%), mentre su rete 4 The Italian Job si è fermato a 1.071.000 telespettatori, share del 4,9%.

Male La 7 con lo speciale di Atlantide su Ilaria Alpi: 474.000 telespettatori, share 2%. Poco più di TV8 e Nove, che con Notte brava a Las Vegas e Leaving Neverland – Seconda parte hanno raggiunto rispettivamente 424.000 e 400.000 spettatori, sfiorando il 2% di share.

Ascolti tv mercoledì 20 marzo | Access prime time

Nella fascia di Access prime time, ascolti sempre molto elevati per i Soliti Ignoti – Il Ritorno, che raggiunge 5.144.000 spettatori con il 19,5% di share. Indietro, invece, Striscia La Notizia che su Canale 5 ha ottenuto 4.880.000 spettatori con uno share del 18.8%.

Bene anche La 7 con Otto e Mezzo, seguito da 1.849.000 spettatori (7.1%), mentre su Rai 3 Non ho l’età e Un Posto al Sole hanno ottenuto rispettivamente 1.481.000 (5,9%) e 2.020.000 spettatori (7.8%).

Su Rete 4, Stasera Italia ha intrattenuto 1.254.000 persone, con uno share del 4.9%, mentre su Italia 1 CSI si è fermato a 1.221.000 spettatori con il 4.7%.

Più indietro, invece, Rai 2: Tg2 Post ha registrato infatti 1.093.000 spettatori con il 4.2%.