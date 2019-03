LEAVING NEVERLAND STREAMING – A dieci anni dalla sua scomparsa, un regista inglese ha voluto realizzare un documentario che grida allo scandalo riguardo Michael Jackson: Leaving Neverland è il nuovo docu-film di HBO che arriva in Italia con doppio appuntamento.

Il documentario non è altro che una denuncia a gran voce di due (potenziali) vittime: si tratta di Wade Robson e James Safechuck, che all’epoca dei fatti erano soltanto bambini. Il motore delle accuse non è affatto estraneo al cantante definito il Re del Pop poiché, anche quando era in vita, Jackson ha dovuto combattere contro le accuse di abusi su minori.

“Leaving Neverland”, il documentario scandalo su Michael Jackson

Venuto a mancare nel 2009, Jackson oggi non è in grado di rispondere a questo genere d’accuse di cui si è fatto portavoce il regista Dan Reed, dando spazio alle testimonianze di due uomini e delle loro famiglie.

Quando verrà trasmesso Leaving Neverland? Vediamo insieme tutti i dettagli per non perdervi questo (polemico) appuntamento televisivo.

Leaving Neverland streaming | Dove vedere il documentario in tv

Leaving Neverland è stato trasmesso per la prima volta in occasione del Sundace Film Festival, poi divulgato da HBO i primi di marzo negli Stati Uniti e infine arrivato in Italia con doppio appuntamento: prendete nota, perché il 19 e il 20 marzo 2019 Leaving Neverland vi aspetta alle ore 21:25 su Canale Nove.

Si tratta del canale televisivo in chiaro di Discovery che potete trovare al canale 9 del digitale terrestre; lo trovate anche su Sky al canale 149 e su tivùsat al canale 9.

Leavin Neverland streaming | Dove vedere il documentario in streaming

Anche Canale Nove dispone di una sua piattaforma streaming per seguire Leaving Neverland: si tratta di Dplay, servizio messo a disposizione da Discovery per usufruire del supporto streaming per recuperare la messa in onda dei programmi (o, in questo caso, del documentario).

Leaving Neverland è diviso in due episodi, ognuno dei quali ha una durata pari a 120 minuti, per un totale di 236 minuti di documentario.