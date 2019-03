Isola dei Famosi 18 marzo 2019 | Anticipazioni | Decima puntata | Cosa succede | Nomination

ISOLA DEI FAMOSI 18 MARZO – Stasera, lunedì 18 marzo 2019, torna in prima serata su Canale 5 l’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Al fianco della conduttrice, le due opinioniste Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Dall’Honduras insieme ai naufraghi l’inviato è Alvin.

Ma cosa succederà stasera nella decima puntata de L’Isola dei Famosi? Di seguito le anticipazioni sulla puntata in onda lunedì 18 marzo 2019:

Isola dei Famosi 18 marzo | Anticipazioni

Nel corso della settimana i naufraghi (fatta eccezione per i due nominati, Paolo Brosio e Luca Vismara) si sono sfidati in una nuova prova leader. Ad avere la meglio sugli altri nelle quattro manche disputate sono stati Soleil Sorgè e Aaron Nielsen. Chi vincerà il duello tra la fidanzata di Jeremias Rodriguez ed il figlio di Brigitte Nielsen? Chi diventerà leader? Solei riuscirà nell’impresa di conquistare la vittoria per la quarta volta consecutiva?

A rischio eliminazione questa settimana ci sono due naufraghi, i nominati Paolo Brosio e Luca Vismara. Solo uno dei due “andrà a casa”. Il nuovo eliminato avrà però la possibilità di restare in gioco accettando di andare al televoto contro Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni (i due sospesi) che attualmente si trovano ”sull’isola che non c’è”.

Prevista durante la serata poi una gradita sorpresa per l’ex marito di Simona Ventura. Bettarini infatti dovrebbe ricevere la visita sull’isola della fidanzata…

Infine, farà il suo ingresso in studio Ariadna Romero, la modella eliminata al televoto nella scorsa puntata (la nona). La ragazza, protagonista di diversi battibecchi sull’Isola, farà ancora polemica? Proseguiranno i litigi o tutto finirà sotto il tappeto? Chissà, per avere una risposta bisognerà solo attendere la puntata di questa sera: appuntamento in prima serata su Canale 5. Buona visione.

