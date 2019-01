Sky Sport streaming | Diretta tv live | Dove vedere | Programmi

SKY SPORT STREAMING – Stasera gioca la vostra squadra preferita. Avete preparato la vostra bella frittata di cipolle, messo in ghiaccio una birra e siete pronti a sedervi sul divano. Accendete la tv e il decoder di Sky, ma lo schermo rimane nero. In casa vostra non arriva il segnale: panico, paura, la vostra serata è a rischio.

Niente panico, per fortuna c’è un altro modo per vedere le trasmissioni di Sky in diretta e senza alcun costo aggiuntivo rispetto al vostro abbonamento. Basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e, ovviamente, una buona connessione internet. Se avete tutto questo, state tranquilli, siete salvi.

Già da diversi anni, infatti, Sky permette a tutti gli abbonati di accedere alle trasmissioni in diretta streaming – e anche tramite la funzione on demand – tramite la piattaforma SkyGo. Ecco come fare a vedere i programmi di Sky Sport in streaming.

Sky Sport streaming

Con il vostro computer (o smartphone, o tablet), vi basta connettervi a internet e poi andare sul sito di SkyGo (o scaricare l’omonima app, disponibile sia per Android che per iOS).

Arrivati qui, vi basterà accedere con il vostro username e la password (gli stessi con cui accedete al sito di Sky per vedere le ultime bollette). Una volta effettuato l’accesso, dal menù laterale andate in Programmi tv e poi selezionate Sport.

Ecco che magicamente avete a disposizione tutti i canali sportivi della pay tv. Ovviamente – meglio chiarirlo – dovete essere abbonati allo sport! Se avete infatti soltanto un abbonamento base, o uno per Sky Cinema, una volta entrati in SkyGo potrete vedere solo quei canali.

Dal menù laterale, inoltre, oltre alla diretta tv troverete anche tutta la sezione on demand, con film, serie tv, approfondimenti, documentari e partite da vedere in qualsiasi momenti.

Sky Sport streaming | Come vederlo in diretta tv

Se invece il vostro televisore o il vostro decoder non si sono mai guastati, potete sempre scegliere di vedere Sky Sport nella modalità classica.

Accendete il decoder e andate al canale 200. Dal 200 fino al 267 circa troverete tutti i canali di Sky Sport e Sky Calcio.

Ma non tutte le partite (di calcio e di tutti gli altri sport) sono in esclusiva Sky. Sono tanti i portali che offrono la possibilità di vedere gli eventi sportivi in diretta streaming.

Gran parte di questi siti tuttavia sono illegali e in più offrono spesso una qualità video e audio scarsa. Accanto ad essi, ci sono anche numerosi portali completamente legali. Alcuni a pagamento, altri gratuiti.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.