Stefano Andreotti contro Sorrentino: “Mio padre non era quello del film, scene inventate e banali”

Il 14 gennaio del 2019 ricorre il centesimo compleanno di Giulio Andreotti. A raccontare alcuni pezzi della vita di uno dei massimi esponenti della Prima repubblica è il film di Paolo Sorrentino Il Divo – la spettacolare vita di Giulio Andreotti.

Uscito nel 2008, il film ha spaccato l’opinione pubblica e fatto discutere sin da subito. A dieci anni dall’uscita nelle sale, la pellicola firmata dal regista napoletano continua a essere motivo di confronto.

Da ultimo è stato uno dei tre figli del Divo, Stefano Andreotti, a commentare il film di Sorrentino. Quello che viene fuori dai 110 minuti di pellicola è un personaggio controverso, su cui negli anni sono calate ombre spesse: a pesare sulla figura del Divo sono stati l’accusa di essere la mente dietro al periodo più buio dell’Italia – quello dal 1969 agli anni Ottanta, segnato dalla strategia della tensione e dai misteri – e i presunti legami con alcuni boss di Cosa nostra.

Come si legge su Fanpage.it, la redazione è stata contattata dal figlio di Andreotti che avrebbe spiegato come il Giulio rappresentato da Sorrentino non sarebbe affatto fedele a quello che fu.

Il terzogenito del politico democristiano e di Livia Danese ha usato parole dure nei confronti del regista de Il Divo, accusandolo di aver inventato di sana pianta alcune scene, oltre che il ritratto del padre.

“A riprova anche dell’approssimazione di quanto nel film contenuto, il regista non andò a trovare mio padre prima di girare, a casa nostra e in ufficio le serrande erano di giorno sempre alzate e la casa piena di luce, mio padre non fece mai trattamenti di agopuntura in viso”, ha scritto Stefano Andreotti.

“Chi ha conosciuto mio padre stenta a riconoscerlo in una figura che scaturisce da banali luoghi comuni e che è stata ricostruita, anche sotto gli aspetti più intimi, senza aver mai approfondito”, ha precisato il figlio del Divo.

Il Divo | Trama

l film diretto da Sorrentino si concentra sugli anni cruciali che vanno dal 1991 al 1993. Sono gli anni delle stragi, dei suicidi misteriosi, delle bombe che fanno saltare in aria giudici, delle teste di giornalisti scomodi che saltano. E così la vita politica di Andreotti si intreccia con le storie del rapimento di Aldo Moro, dell’omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della strage di Capaci e della morte in carcere del faccendiere Sindona, ma anche del suicidio misterioso del banchiere Roberto Calvi e dell’omicidio del giornalista che sapeva troppo Mino Pecorelli.

Se la prima parte del film è dedicata agli intrighi dentro al partito per la corsa al Quirinale – che vincerà ì, invece, Oscar Luigi Scalfaro – la seconda è interamente concentrata sui rapporti che il Divo ebbe con la Sicilia di Cosa nostra, per arrivare fino alle udienze del maxiprocesso di Palermo. Intanto sono gli anni di Tangentopoli, delle teste dei politici corrotti che saltano. Quella di Andreotti resterà sempre al suo posto e, anzi, nel film si intuisce che il Divo passerà una serie di documenti proprio per incastrare gli avversari.

