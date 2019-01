Paola Perego | Carriera | Figli | Instagram | Superbrain | Età | Marito | Programmi

PAOLA PEREGO – Un carattere forte, per alcuni un po’ schivo. Paola Perego è ormai da anni uno dei volti di punta della televisione italiana.

Da venerdì 11 gennaio 2019 torna in tv su Rai 1 in prima serata con la quarta edizione di Superbrain – Le super menti.

Paola Perego | Carriera

Nata a Monza il 17 aprile 1966, ha esordito come modella e indossatrice. Ma il suo sogno, già all’epoca, è un altro.

A 17 anni si sottopone a una serie di provini per entrare in tv. Inizia subito facendo la valletta per l’emittente Antenna 3 Lombardia in alcuni programmi comici.

Nell’84 Paola Perego passa a Fininvest, conducendo diverse trasmissioni per la neonata Italia 1. Presenta diversi programmi sportivi del sabato, come Record e Superecord, American Ball, Cadillac, Grand Prix e Calciomania.

Negli anni Novanta passa a Telemontecarlo dove conduce Settimo squillo con Remo Girone e nel 1991-92 Quando c’è la salute.

Passa poi a Rai 2 dove presenta diversi programmi come Mattina due a In famiglia, Pomeriggio in famiglia e Mattina in famiglia. Nel 1997 torna sulle reti Mediaset dove conduce Aspettando Beautiful su Canale 5.

I primi anni 2000 sono caratterizzati per la conduttrice di Superbrain dalla trasmissione La talpa, prima su Rai 2 poi su Italia 1.

Nel 2010 Paola Perego conduce Lo show dei record su Canale 5. Torna nella tv pubblica e presenta Se… a casa di Paola, e a seguire la prima edizione di Superbrain.

Dal settembre 2013 conduce per una stagione, insieme a Franco Di Mare, il programma pomeridiano di Rai 1 La vita in diretta

Nel 2014, e per due stagioni, conduce lo storico contenitore Domenica In, prima insieme a Pino Insegno, l’anno seguente con Salvo Sottile.

Nel 2015 torna in prima serata con Così lontani così vicini, insieme ad Al Bano.

Da settembre 2016 Paola Perego conduce su Rai 1 il programma Parliamone… sabato, in onda tutti i sabati fino al marzo 2017, quando viene soppresso per decisione della dirigenza Rai a causa di un servizio mandato in onda durante la puntata del 18 marzo, ritenuto lesivo della dignità delle donne.

Paola Perego | Vita privata

Il suo primo marito è l’ex calciatore Andrea Carnevale, da lei conosciuto a metà degli anni ottanta: la coppia ha avuto due figli (Giulia e Riccardo). I due hanno divorziato nel 1997.

Dopo dieci anni di fidanzamento, il 25 settembre 2011 Paola Perego si è sposata con il suo compagno e agente Lucio Presta.

Paola Perego | Social | Instagram

Molto attiva sui social, Perego condivide scatti del suo lavoro e della sua vita privata sul suo profilo Instagram.

È seguita da 230mila persone.