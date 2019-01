Ultimi Sondaggi Politici: M5S perde voti in favore della Lega

Ultimi Sondaggi Politici oggi: M5S perde voti in favore della Lega

Secondo gli ultimi dati presentati dall’Istituto Ixè, il Movimento 5 Stelle continua a perdere consensi tra l’elettorato italiano e i voti persi sono passati in parte alla Lega, in parte alla schiera sempre più larga degli astenuti.

Ultimi Sondaggi | Movimento 5 Stelle

Secondo l’istituto Ixè, M5S ha perso l’1 per cento di consensi per ogni mese di governo.

Se gli italiano andassero al voto oggi, il Movimento otterrebbe il 24,8 per cento dei voti, quasi otto punti percentuali in meno rispetto alle elezioni politiche del 4 marzo 2018.

Delle preferenze perse dal Movimento, il 12,6 per cento è passato alla Lega, considerata più affidabile dei Cinque Stelle, mentre il 13, 8 per cento preferisce astenersi dal votare.

Ultimi Sondaggi | Lega

I dati raccolti da Ixè mostrano quindi una crescita del partito del ministro dell’Interno Salvini, che arriva al 31 per cento nonostante i problemi legati alla legge di bilancio e al malcontento che ha generato anche tra l’elettorato.

Rispetto al 4 marzo, le Lega è riuscita ad intercettare il voto di Forza Italia (26,6 per cento), Pd (5,5 per cento) e Movimento 5 Stelle (12,6 per cento) mantenendo il più alto tasso di fedeltà dei propri elettori (86,5 per cento).

Ultimi Sondaggi | Pd e Forza Italia

Meno rosee invece le prospettive degli altri partiti all’opposizione, che non sono riusciti ad ottenere risultati migliori rispetto alle politiche del 4 marzo.

Il Pd continua ad essere fermo intorno al 17,9 per cento dei consensi, quasi un punto in meno rispetto a marzo e hanno anche perso voti: il 16 per cento del suo elettorato storico adesso preferirebbe astenersi piuttosto che votare Pd.

Per quanto riguarda Forza Italia, come già detto una parte del suo elettorato è passato alla Lega anche se in generale è salito al 9,9 per cento.

Fratelli d’Italia passa dal 4,2 al 4,7 per cento, mentre Liberi e Uguali arriva al 3 per cento.