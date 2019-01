Lacrimogeni, fiamme e mare aperto: il 2019 dei migranti è iniziato all’insegna del “rifiuto”

1 gennaio 2019. Vietato entrate negli Stati Uniti. Vietato attraccare in un porto sicuro. “Vietato” vivere in un luogo degno. Il nuovo anno dei migranti è iniziato come era finito il vecchio: all’insegna del rifiuto del mondo “occidentale”.

Messico-Usa | Lacrimogeni contro i migranti a Tijuana

Mentre il mondo brindava all’arrivo del nuovo anno o si stava preparando a farlo, un centinaio di migranti arrivati a Tijuana con la carovana partita dall’Ecuador ha cercato, nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, di varcare il confine tra Messico e Stati Uniti.

La risposta delle Guardie di confine americane non si è fatta attenere: un fitto lancio di gas lacrimogeni ha colpito i migranti che si erano radunati, vero le 20 – le 5 del mattino in Italia – nell’area di Playas di Tijuana nel tentativo di superare il muro e le recinzioni che separano la spiaggia messicana da quella statunitense che “guarda” verso San Diego.

Il tutto mentre a soli 20 chilometri di distanza, alla frontiera i Otay Mesa, la maggior parte dei migranti della carovana partita dal Centro America è in attesa di poter presentare le domande di asilo per entrare negli Stati Uniti.

Mediterraneo | Migranti abbandonati in mare da dieci giorni

Dall’altra parte dell’Oceano, in pieno Mediterraneo, si leva invece un nuovo grido di aiuto da parte della Sea Watch, l’on tedesca che il 22 dicembre scorso ha soccorso 32 migranti, senza però ricevere autorizzazione allo sbarco.

Così, dopo aver trascorso in mare aperto il Natale, i migranti e l’equipaggio sono stati costretti a passare in mare anche il Capodanno.

“Le 32 persone soccorse sono a bordo con noi da dieci giorni” denunciano su Twitter dalla ong. “La Sea Watch 3 non è però idonea a tenere così a lungo donne, uomini e bambini che hanno bisogno di assistenza e di un porto sicuro. I nostri medici sono preoccupati”.

“Chiediamo agli Stati europei” è l’appello dell’Unhcr “di offrire un porto sicuro a 49 uomini, donne e bambini soccorsi nel Mediterraneo, tra cui 32 persone da dieci giorni a bordo della Sea Watch 3 e 17 a bordo della nave Sea Eye”.

Quest’ultima, che lo scorso 29 dicembre ha tratto in salvo 17 migranti, secondo quanto riferisce l’ong Lifeline “è entrata in acque territoriali di Malta”.

San Ferdinando, ancora un rogo nella baraccopoli

Sempre nella notte di San Silvestro, in Calabria, dieci baracche sono andate distrutte dal fuoco a causa di un incendio di rifiuti sviluppatosi nella baraccopoli di San Ferdinando.

L’incendio, sulle cui cause sono ancora in corso accertamenti, è divampato nella parte perimetrale della baraccopoli. Quaranta cittadini extracomunitari che avevano trovato rifugio nelle baracche distrutte sono stati collocati immediatamente nella nuova tendopoli.

È proprio qui che lo scorso 2 dicembre ha trovato la morte un ragazzo di diciotto anni del Gambia, Suruwa Jaiteh, a causa di un incendio divampato sempre nella baraccopoli. Ed è sempre qui che un anno fa è morta Becky Moses, 26 anni, in un incendio che poi si scoprì di natura dolosa.