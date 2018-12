Ascolti tv martedì 25 dicembre 2018 | Biancaneve | Miracolo nella 34° strada | Unici | I dati Auditel di ieri sera

Ascolti tv martedì 25 dicembre 2018 – È uno dei più bei classici della Disney, Biancaneve, ad aver vinto la gara degli ascolti nella sera di Natale. Il cartone ha infatti tenuto davanti alla tv ben 4.644.000 spettatori totalizzando il 21,4% di share.

Secondo posto per un altro classico delle giornate di festa, il film Miracolo sulla 34° strada: il film, in onda su Canale 5, è stato visto da 2.091.000 spettatori per un 10,9% di share.

Su Rai 2, invece, è andato in onda Unici, che ha interessato 1.226.000 persone con un 6,2% di share.

Seguono il film trasmesso su Rai 3 Una notte al museo (1.054.000 spettatori – 5,9% di share), Il Segreto (1.094.000 spettatori – 5% di share ), Una vita (986 mila spettatori – 4,9% di share), Up e Down (957 mila spettatori – 4,8% di share).

Su La7, invece, Rango ha totalizzato 466 mila telespettatori per il 2,2% di share; su Tv8 Un Natale per Due ha avuto 665 mila spettatori e il 3,1% di share, mentre sul Nove Uno sceriffo extraterrestre…poco extra e molto terrestre ne ha avuti 387 mila pari all’1,8% di share.

Infine, Eragon su Rai 4 ottiene il 2.3% con 502.000 spettatori mentre su Rai Movie Matrimonio all’Italiana raggiunge 435.000 spettatori con il 2% di share.

Ascolti tv martedì 25 dicembre 2018 | Preserale | Access prime time

Nella fase dell’Access prime time, invece, come al solito a totalizzare il maggior share è Rai1 con I Soliti Ignoti: il game show condotto da Amadeus è stato seguito infatti da 4.350.000 spettatori con il 20.4%.

Su Rai3 invece Non ho l’età è stato visto da 1.101.000 spettatori (pari al 4.4%) e Un Posto al Sole da 1.391.000 (6.6%).

Su Mediaset ad arrivare prima è stata Striscia la Notizia; la trasmissione satirica di Canale 5 registra infatti una media di 3.465.000 spettatori con uno share del 16.2%.

Fa subito seguito poi su Italia1 Warm Up e Down, il qual ha interessato 830.000 spettatori con il 3.8%.

Su TV8, infine, 4 Ristoranti è stato seguito da 406.000 spettatori con l’1.9% di share, mentre sul Nove Cucine da Incubo ha totalizzato 255.000 spettatori con l’1.2%.