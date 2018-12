Maurizio Rosazza Prin | MasterChef All Stars Italia | Chi è | Fidanzata | Vita privata

MAURIZIO ROSAZZA PRIN – Con un totale di 5 su 16, la seconda edizione di MasterChef (andata in onda a cavallo tra 2012 e 2013) è quella che fornisce più concorrenti all’edizione speciale del cooking show di Sky, MasterChef All Stars Italia.

Tra questi figura anche Maurizio Rosazza Prin, chef originario di Como che a MasterChef 2 si arrese solo in finale contro Tiziana Stefanelli. Rosazza Prin, dopo l’esperienza in tv, ha saputo ritagliarsi un proprio spazio nel mondo della cucina, diventando uno chef abbastanza conosciuto grazie anche ad alcuni suoi progetti particolari.

I fornelli non sono la sua unica passione: Rosazza Prin è infatti anche pittore, e copywriter.

Con MasterChef All Stars Italia, il cuoco raccoglie la sfida dell’edizione speciale del programma: sfidare altri 15 concorrenti delle passate stagioni e far conoscere la propria cucina al grande pubblico televisivo.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Maurizio Rosazza Prin.

Maurizio Rosazza Prin | Biografia

Nato nel 1979 a Como, Rosazza Prin vive da tempo a Milano. Parallelamente a quella per la cucina, da giovane Maurizio coltiva un’altra grande passione: quella per la scrittura.

Prima di intraprendere la carriera di chef, infatti, lavora come copywriter per un’agenzia pubblicitaria. Grazie a questa esperienza riesce a esprimere tutta la sua creatività, che lo porta a dedicarsi anche alla pittura.

Con la partecipazione a MasterChef, seconda edizione, Rosazza Prin capisce che le sue potenzialità possono essere sfruttate anche in cucina. I suoi piatti, creativi e dal forte gusto estetico, riscuotono grande successo già prima di essere assaggiati.

Dopo il secondo posto al cooking show di Sky, lo chef ha l’occasione di continuare la sua esperienza in televisione grazie a nuovi programmi sulla cucina.

Maurizio Rosazza Prin | Dopo MasterChef

Conclusa l’esperienza a MasterChef, Rosazza Prin ha aperto “Chissenefood“, un blog personale che ha l’obiettivo di coniugare la cucina con il divertimento. Una filosofia di vita che ha come asse portante la convinzione che la propria passione debba essere anche uno svago, senza le solite pressioni che derivano dal lavoro.

Mentre sul suo blog inizia a dare consigli e suggerimenti su ricette e prodotti vari, nel 2014, insieme a un altro ex concorrente di MasterChef (Andrea), Rosazza Prin partecipa a Colpo di cucina, un format di Fine Living nel quale i due cuochi rivisitano o inventano da zero una ricetta sfruttando le caratteristiche del loro stile culinario.

Ad aprile 2015, ancora in coppia con Andrea, Rosazza Prin viene scelto come testimonial di Mc Donald’s per la campagna televisiva “The blind taste”. Nello stesso periodo, i due partecipano ad alcune campagne pubblicitarie, come quella per il lancio di nuovi prodotti di cucina di Barilla. Rosazza Prin è anche testimonial del brand Panna Chef le Voilà.

Nel 2018 il cuoco di Como partecipa a una nuova trasmissione tv: “Football’s Kitchen”, su Gambero Rosso Channel. Insieme al giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini, infatti, Rosazza Prin entra nelle case dei calciatori, scoprendo quali sono i loro piatti preferiti, le loro abilità ai fornelli e mostrando dunque al pubblico una faccia inedita dei loro beniamini.

Maurizio Rosazza Prin | Curiosità

Sempre assieme ad Andrea, Maurizio ha in progetto un libro, “Capasanta subito”. Un ricettario, curato dai due cuochi, dalle caratteristiche molto particolari.

In un’intervista, Rosazza Prin ha dichiarato che la sua passione per la cucina è nata a 7 anni, a causa di “una mamma che bruciava l’arrosto quasi tutte le domeniche e che nel suo menu aveva solo le tre P: pastina, piadina e prosciutto cotto. Io, per una sorta di ribellione, ho iniziato a cucinare, partendo dalla prima pasta al tonno, senza mai fare corsi o scuole professionali, ma mosso unicamente dalla curiosità verso il cibo”.

Ha dichiarato che la cosa che non può mai mancare nella sua cucina sono le spezie.

Lo chef è fidanzato, ma sulla sua ragazza mantiene un grandissimo riserbo.

Maurizio Rosazza Prin | Social

Attivissimo sui social, dove pubblica le foto delle sue fantasiose ricette, Rosazza Prin è presente su Instagram (QUI il suo profilo ufficiale), dove è seguito da oltre 48mila persone.

Su Twitter sfiora i 10mila like, mentre su Facebook ha un profilo privato con 7mila follower.