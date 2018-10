PSG Napoli 2-2: gol di Insigne, Mertens e Di Maria, autogol di Mario Rui | Diretta Champions League | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

PSG NAPOLI 2-2 – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra PSG e Napoli, valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018 2019, in programma mercoledì 24 ottobre alle ore 21.00.

PSG NAPOLI 2-2 SECONDO TEMPO

96′ E finisce qui: Psg-Napoli 2-2, beffati nel finale gli azzurri di Ancelotti autori di una grandissima prova

95′ Ammonito Draxler

93′ GOL DEL PSG: DI MARIA. Che beffa per il Napoli in pieno recupero, 2-2

93′ Ammonito Ospina per aver perso tempo

90′ Cinque minuti di recupero

88′ Rog per Callejon

87′ Ammonito Maksimovic

84′ Milik per Mertens

83′ Diaby per Verratti

81′ Ammonito Callejon

77′ GOL DEL NAPOLI! MERTENS! Bravissimo il belga in area su un pallone vagante in area dopo un tiro di Ruiz, azzurri di nuovo avanti!

76′ Draxler per Cavani

74′ Altro break del Napoli, stavolta a sbagliare è Zielinski

70′ Venti minuti al termine, partita apertissima

69′ Mertens a giro, che brivido

66′ Ruiz prova a scuotere il Napoli con un tiro dalla distanza, nulla da farr

62′ AUTOGOL DI MARIO RUI: 1-1 Sfortunata deviazione del terzino del Napoli su un cross di Meunier, Ospina beffato e Psg che trova il pareggio

61′ Break del Napoli con Mertens che spreca davanti ad Areola

60′ Un’ora di gioco, regge il vantaggio del Napoli

58′ Contatto Neymar-Allan in area azzurra, non c’è nulla

56′ Spingoni i francesi, azzurri in affanno

53′ Fuori Insigne dolorante, entra Zielinski

52′ Ancora Psg con Meunier pericoloso di testa, Ospina mette in angolo

50′ Pericolosissimo Neymar, si oppone Ospina, sulla ribattuta Cavani è in fuorigioco

49′ Koulibaly duro su Mbappé, l’arbitro lo grazia

46′ Si riparte

Un cambio nei francesi: Kehrer per Bernat

Tutto pronto per la ripresa. Nell’altra partita del girone C il Liverpool vince 2-0 contro la Stella Rossa

PSG NAPOLI 2-2 PRIMO TEMPO

48′ Finisce qui il primo tempo, Napoli avanti 0-1

45′ Due minuti di recupero

43′ Fanno girare palla i francesi in cerca di un varco

38′ Break del Psg con Neymar che va via centralmente poi serve Mbappé, bravo Ospina in uscita a chiudergli lo specchio

36′ Insigne al volo col destro in area, pallone altissimo. Altra grande occasione per il Napoli

35′ Destro strozzato di Ruiz dai 25 metri

33′ Ammonito Mario Rui

29′ GOL DEL NAPOLI! INSIGNE! Assist al bacio di Callejon sulla destra, pallone in profondità per Insigne che supera Areola in uscita bassa con un pallonetto perfetto: 0-1 Napoli a Parigi!

25′ Ancora Napoli con un destro di Callejon in area bloccato da Areola

24′ Traversa di Mertens! Il belga apre il piatto destro in area su un gran cross basso di Mario Rui dalla sinistra, pallone sul legno più alto

22′ Bravo Kimpembe ad anticipare Mertens in area

19′ Ci prova Allan dalla distanza, manca la mira

17′ Psg in profondità, va col mancino Cavani, respinge Ospina

15′ Callejon tutto solo in area, si alza la bandierina dell’assistente

14′ Rimbalzo offensivo di Mbappé in area, tiro fuori

13′ Continua a spingere il Psg, il Napoli non riesce a uscire

9′ Calcione di Mertens a Neymar, ammonito il belga

6′ Cavani al volo con mancino da posizione defilata, pallone largo

5′ Marquinhos stende Mertens a centrocampo, ammonito l’ex romanista

4′ Di Maria in verticale per Bernat, cross in area, spazza Koulibaly

2′ Spunto in velocità di Mbappé sulla destra, salta secco Koulibaly e mette in mezzo per Neymar in area che non colpisce bene

1′ Partiti!

Giocatori in campo, Napoli in maglia azzurra, completo blu per i padroni di casa

Squadre nel tunnel, ci siamo

Tutto pronto a Parigi, questa l’attuale classifica del gruppo C: Napoli 4, Paris Saint Germain 3, Liverpool 3, Stella Rossa 0

Ed ecco il momento dell’incontro tra Edinson Cavani e il suo ex presidente

L’incontro tra Edinson Cavani e il Presidente prima della partita

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/jKud9bEb7Z — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 24 ottobre 2018

Altro dato: il PSG è imbattuto nelle ultime 19 partite casalinghe nella fase a gironi di Champions League

Squadre in campo per il riscaldamento, sale la tensione al Parco dei Principi

Curiosità statistica: il Napoli ha vinto i suoi ultimi quattro incontri con avversari francesi

Tutto confermato nell’undici francese, 4-2-3-1 con l’ex Cavani unica punta. Out Thiago Silva

Nel Napoli giocano titolari Maksimovic e Mertens, vanno in panchina Hysaj e Milik

L’unico precedente tra le due formazioni risale alla Coppa Uefa 1992/1993: i parigini vinsero in casa 2-0 grazie a una doppietta di George Weah, 0-0 al ritorno al San Paolo

PSG NAPOLI DIRETTA LE FORMAZIONI UFFICIALI



PSG (4-2-3-1): Areola; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Rabiot, Verratti; Mbappé, Neymar, Di Maria; Cavani. All.: Tuchel

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Mertens. All.: Ancelotti

Dove vedere PSG Napoli in tv

PSG Napoli sarà visibile sui canali Sky Sport Arena, Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 384 (digitale terrestre).

Telecronaca di Fabio Caressa, commento tecnico di Beppe Bergomi, a bordocampo Massimo Ugolini e Alessandro Alciato.

La partita sarà visibile anche in 4K HDR per i clienti Sky Q.

Diretta Gol sul canale Sky Sport 251 con la cronaca di Gianluca Di Marzio.

Ampio pre e post partita. Calcio d’inizio alle ore 21.00.

Dove vederla in streaming

In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

