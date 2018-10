Roma Cska Mosca 3-0

La Roma stende 3-0 il Cska Mosca e resta in testa al proprio girone della Champions League a pari punti sul Real Madrid, vittorioso contro il Viktoria Plzen.

Partita dominata dai giallorossi che portano a casa i tre punti grazie alle reti di Dzeko (doppietta) e Under.

“La differenza di rendimento tra campionato e Champions? Non so perché… Dobbiamo trovare continuità”, le parole di Dzeko a fine partita. “Con la Spal abbiamo sbagliato partita, non è mai facile vincere. Voto all’esperienza con la Roma? Sono contento, ma posso fare meglio”.

Roma Cska Mosca 3-0 | Diretta | Champions League | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Roma e Cska Mosca, valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018 2019, in programma martedì 23 ottobre alle ore 21.00.

SECONDO TEMPO

93′ L’arbitro fischia la fine della partita: la Roma vince 3-0

92′ Florenzi calcia dalla distanza, para a terra Pomazun

90′ L’arbitro concede tre minuti di recupero

90′ Cristante calcia dal limite, palla in curva

89′ Cambio per il Cska Mosca: fuori Chalov, dentro Nishimura

89′ Manolas la impatta con il piede dentro l’area, bravo Pomazun a salvare

88′ Fallo di Sigurdsson: ammonito

87′ El Shaarawy prova il tiro a giro, bravissimo Pomazun a deviare in calcio d’angolo

83′ La Roma prova a colpire in contropiede

81′ Cambio per la Roma: fuori De Rossi, dentro Schick

80′ Tiro dalla distanza di Akhmetov, palla deviata in angolo

74′ Cambio per la Roma: fuori Under, dentro Kolarov

73′ Dzeko ci prova di testa, palla di poco a lato

72′ Fallo di Nababkin: ammonito

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

68′ Cambio per la Roma: fuori Pellegrini, dentro Cristante

67′ Sinistro di Pellegrini, para Pomazun

65′ Errore di Fazio, ne approfitta il Cska Mosca, bravissimo Manolas a mettere una pezza

62′ Destro di El Shaarawy dalla distanza, respinge in qualche modo Pomazun

60′ Chalov calcia da dentro l’area, palla alta sopra la traversa

58′ El Shaarawy calcia dal limite, para Pomazun

57′ Il Cksa Mosca va in gol con Nababkin ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco

57′ Doopio cambio per il Cska Mosca: fuori Chernov e Oblyakov , dentr o Khosonov e Dzagoev

e , dentr e Dzagoev 54′ Roma padrona del campo, russi sempre più fallosi

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

50′ GOL DELLA ROMA : sponda di Dzeko per Under che non può sbagliare. 3-0

: sponda di Dzeko per Under che non può sbagliare. 3-0 48′ Florenzi calcia dal limite dell’area, palla di poco fuori

L’arbitro fischia l’inizio del secondo tempo

Le squadre tornano in campo per la ripresa. Nessun cambio

PRIMO TEMPO

46′ L’arbitro fischia la fine del primo tempo: le squadre tornano negli spogliatoi sul risultato di 2-0 per la Roma

45′ L’arbitro concede un minuto di recupero

44′ Percussione di Under, libera la difesa russa

43′ GOL DELLA ROMA : Under serve El Shaarawy che di prima passa il pallone a Dzeko che calcia da dentro l’area. 2-0

: Under serve El Shaarawy che di prima passa il pallone a Dzeko che calcia da dentro l’area. 2-0 39′ Vlasic calcia dalla distanza, para Olsen

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

34′ La Roma parte in contropiede ma un rimpallo salva il Cska Mosca

30′ GOL DELLA ROMA : bella azione dei giallorossi con Pellegrini che serve Dzeko in area. Il bosniaco a porta vuota non può sbagliare. 1-0

: bella azione dei giallorossi con Pellegrini che serve Dzeko in area. Il bosniaco a porta vuota non può sbagliare. 1-0 25′ Under si accentra e calcia dalla distanza, palla alta sopra la traversa

23′ Sugli sviluppi del calcio d’angolo, De Rossi impatta bene il pallone: bravo Pomazun a deviare sul fondo

22′ Dzeko prova la girata in area, palla deviata in angolo

20′ Dzeko calcia (male) dal limite dell’area, para facilmente Pomazun

15′ La Roma prova a giocare palla a terra, bravi i russi a chiudere gli spazi

11′ Vlasic calcia dalla distanza, bravissimo Olsen a deviare in angolo

11′ Pellegrini calcia dal limite, para a terra Pomazun

9′ Sigurdsson calcia dal limite, la difesa della Roma fa muro

8′ De Rossi cerca il taglio di Under, bravo Pomazun ad anticipare il turco

5′ Errore di Pomazun, Pellegrini prova il pallonetto: palla di poco alta sopra la traversa

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

4′ Chalov arriva al limite dell’area e calcia, bravo Olsen a salvare

2′ Parte forte la Roma: giallorossi aggressivi e propositivi, russi attenti

L’arbitro fischia l’inizio della partita: si parte!

E’ il momento dell’inno della Champions League

Le squadre entrano in campo

PRE PARTITA



Riscaldamento finito: Roma e Cska Mosca tornano negli spogliatoi. Tra pochi minuti il calcio d’inizio

Squadre in campo per il riscaldamento

Comunicate le formazioni ufficiali: Roma, fuori Kluivert (problema muscolare). Gioca El Shaarawy. Cska Mosca con il 4-4-2

In corso la ricognizione sul terreno da gioco

Roma e Cska Mosca sono arrivate allo stadio Olimpico. Tra poco la ricognizione in campo

Le squadre stanno arrivando allo stadio

ROMA-CSKA MOSCA, LE FORMAZIONI UFFICIALI



Roma: (4-2-3-1) Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Santon; De Rossi, Nzonzi; Ünder, Lorenzo Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

All. Di Francesco

CSKA Mosca: (4-4-2) Pomazun; Rodrigo Becao, Magnusson, Chernov, Nababkin; Mario Fernandes, Sigurdsson, Akhmetov, Oblyakov; Vlasic, Chalov.

All. Goncharenko

Roma Cska Mosca diretta streaming e tv: ecco dove vederla | Champions League

ROMA CSKA MOSCA STREAMING TV – Martedì 23 ottobre 2018 alle ore 21,00 Roma e Cska Mosca si sfideranno per la terza giornata della fase a gironi della Uefa Champions League.

Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in diretta streaming Roma Cska Mosca • Roma Cska Mosca dove vederla

Dove vedere Roma Cska Mosca in tv

La gara Roma Cska Mosca sarà visibile su Sky Sport

Diretta Gol sul canale Sky Sport 251

Ampio pre e post partita. Calcio d’inizio alle ore 21.00.

> QUI LE INFO SU DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2018 2019

Dove vederla in streaming

In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti, che propongono questi eventi dal vivo, sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD. Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

> TUTTI I GIRONI DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2018 2019