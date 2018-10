Il figlio più grande di Lory Del Santo, Devin, in un lungo post su Facebook ha ricordato il fratello Loren morto suicida meno di un mese fa a soli 19 anni.

“Nella vita sono molte le volte in cui le parole non servono – scrive Devin – Nulla di ciò che possiamo scrivere sarà mai in grado di descrivere questo essere incredibile e il vuoto enorme lasciato dalla sua assenza”.

“Loren era un artista, un atleta, un filosofo profondo – continua ancora il fratello maggiore di Loren – Era un grande chef, un comico e un’anima generosa ed egoista che pensava solo alla felicità e al benessere degli altri. Era un’ispirazione”.

“Loren era un angelo che camminava tra noi sulla Terra. Era bello, puro e buono. Era una luce che brillava intensamente, illuminando i cuori e le menti di tutto ciò che conosceva e amava. Siamo stati benedetti di avere avuto l’opportunità di condividere il tempo troppo breve che abbiamo avuto con questo magnifico essere. Il nostro angelo doveva tornare a casa troppo presto”, ha scritto ancora il fratello.

A dare l’annuncio della morte del giovane era stata la madre, Lory Del Santo, che aveva prima pubblicato una foto su Instagram con il figlio insieme al compagno Marco Cuccolo, e la didascalia: “Il tempo corre e noi non riusciamo a fermarlo”, poi ne aveva parlato nel corso di un’intervista a Verissimo: “Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale”.

Il figlio maggiore di Lory Del Santo, Devin, ha 26 anni ed è nato dalla relazione della donna con Silvio Sardi, produttore cinematografico. Vive negli Stati Uniti, a Miami, dove condivideva un appartamento proprio col fratello più piccolo, Loren.

Lory Del Santo, in occasione dell’intervista a Verissimo, ha svelato che il figlio Loren soffriva di anedonia. “Questa è una malattia inarrestabile e irreversibile – ha raccontato alla padrona di casa Silvia Toffanin – Poi c’è stato un peggioramento improvviso da dicembre 2017. Da quel momento ha sviluppato una doppia personalità, ma dentro, non era evidente. Lui non amava uscire, non frequentava amici”.

Lory Del Santo ha voluto comunicare della morte del figlio 19enne soltanto dopo un mese. “Ho deciso di condividere tutto solo ora perché ci sono brave che mi vogliono bene nel pubblico, la mia è stata sfortuna, il destino. Persone competenti però mi dicono che devo uscire e che stare segregata nel mio dolore mi farà male”.