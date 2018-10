Cristiano Ronaldo in sala stampa con al polso un orologio da oltre 2 milioni di euro

Durante la conferenza stampa di presentazione della sfida di Champions League tra il Manchester United e la Juventus, Cristiano Ronaldo ha sfoggiato un orologio tempestato di diamanti da più di 2 milioni di euro.

> QUI LA NOSTRA DIRETTA DI MANCHESTER UNITED-JUVENTUS

Articolo al polso del campione a dir poco vistoso che non poteva certo passare inosservato a giornalisti e ai flash dei fotografi.

Luminosissimo, fatto di 424 diamanti incastonati bianchi e rossi ripartiti per tutta la struttura, braccialetto e sfera inclusi, dal peso totale di 15,25 carati.

Secondo il tabloid inglese, The Sun, l’orologio appartiene al marchio Jacob & Co (gamma Caviar Torubillon) di cui Ronaldo è ambasciatore dal 2013 e il valore si aggirerebbe attorno ai 2 milioni di euro.

Manchester United Juventus diretta streaming e tv: ecco dove vederla | Champions League

MANCHESTER UNITED JUVENTUS STREAMING TV – Martedì 23 ottobre 2018 alle ore 21,00 Manchester United e Juventus si sfideranno per la terza giornata della fase a gironi della Uefa Champions League.

Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in diretta streaming Manchester United Juventus • Manchester United Juventus dove vederla

Dove vedere Manchester United Juventus in tv

La gara Manchester United Juventus sarà visibile su Sky Sport

Diretta Gol sul canale Sky Sport 251

Ampio pre e post partita. Calcio d’inizio alle ore 21.00.

> QUI LE INFO SU DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2018 2019

Dove vederla in streaming

In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.