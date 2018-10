Udinese Napoli 0 3 | Risultato finale | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca

Il Napoli vince fuori casa contro l’Udinese e recupera 2 punti al Napoli, portandosi a -4 dalla capolista. Gli uomini di Anclelotti iniziano bene la partita e al 14’ Fabian Ruiz segna un gran gol con un tiro dal limite. L’Udinese si rende pericolosa con Lasagna, che non riesce però a trovare il pareggio. Anche Pussetto, nel finale, spreca un’ottima occasione nell’area piccola. Nel secondo tempo sono i friulani a giocare meglio, ma il Napoli resiste e al 79’ raddoppia su rigore di Mertens. Poco dopo Rog, appena entrato, segna il terzo gol del Napoli e fissa il risultato finale: Udinese Napoli 0 3.

SECONDO TEMPO UDINESE NAPOLI

94′ Triplice fischio finale, Udinese Napoli 0 3

90′ Quattro minuiti di recupero

86′ Esce Nuytinck entra Molla Wague nell’Udinese

85′ GOL DEL NAPOLI : Gran tiro di Rog, entrato da meno di un minuto, il Napoli si porta sul 3 a 0

84′ Entra Rog al posto di Zielinski nel Napoli

79′ GOL DEL NAPOLI: Mertens spiazza Scuffet e segna il 2 a 0 del Napoli contro l’Udinese

78′ Rigore per il Napoli, fallo di mano di Opoku: braccio largo; l'arbitro consulta il Var

78′ Malcuit con due dribbling si libera in area, poi crossa in mezzo per Callejon che tira su Opoku

76′ Lasagna anticipa tutti di testa con un colpo di testa, ma il tiro finisce alto sulla traversa

75′ Zielinski tira forte da dentro l’area, palla in calcio d’angolo

74′ Percussione di Mertens che entra n area ma si perde il pallone

74′ Entra Hamsik per Milik nel Napoli

67′ Entra Barak al posto di Behrami nell’Udinese

66′ Zielinski si smarca e crossa forte al centro, Samir rischia l’autogol

61′ Lasagna riesce a liberarsi in area ma Koulibaly mura il tiro in scivolata

58′ Ammonizione per Mertens nel Napoli

57′ Ammonizione per Stryger Larsen nell’Udinese

56′ Lasagna riceve in mezzo all’area sul primo palo, ma non riesce a girarsi e Karnezis blocca il pallone

55′ Ammonizione per Allan nel Napoli per fallo tattico, dopo aver atterrato Mandragora in ripartenza

52′ De Paul si libera sulla sinistra e riesce a mettere in mezzo, Pussetto prova a fare sponda di testa ma recupera la difesa del Napoli

45′ Comincia il secondo tempo

PRIMO TEMPO UDINESE NAPOLI

50′ Fine primo tempo, squadre negli spogliatoi

49′ Lasagna spreca in contropiede, il suo tiro al volo da fuori area finisce alto

49′ Grande occasione per Pussetto: cross lento in area, la palla rimbalza un paio di volte davanti a Karnezis e Pussetto non ne approfitta

45′ Quattro minuti di recupero

45′ Ammonizione per Albiol nel Napoli

43′ Tre tentativi di Milik nella stessa azione, alla fine la palla finisce sul fondo

38′ Il gioco è ripreso solo ora: con De Paul a terra dopo il contrasto, l’arbitro è andato a rivedere lo scontro al Var e ha confermato il giallo per Milik

35′ Ammonizione per Milik nel Napoli

34′ Sostituzione: Opoku per Ekong nell’Udinese

33′ Mertens prova da fuori con un tiro a giro sul secondo palo, la palla esce di poco

32′ De Paul mette in mezzo per Lasagna che si libera bene ma colpisce debolmente

31′ Allan trova Zielinski con una palla morbida, ma il polacco non inquadra lo specchio al volo

24′ Nuytink riesce ad anticipare Milik in scivolata fermando il contropiede

22′ Grande accelerazione di Lasagna che fulmina la difesa celeste e tira un forte rasoterra. Karnezis para in due tempi

21′ De Paul prende la ribattuta del tiro di Fofana, ma anche il suo tentativo non ha successo: palla fuori

15′ Ammonizione per Pussetto nell’Udinese

14′ GOL DEL NAPOLI: La difesa dell’Udinese pasticcia, Fabian Ruiz dal vertice sinistro dell’area di rigore recupera il pallone e fa un gran tiro a giro sul secondo palo, Udinese Napoli 0 1

10′ Malcuit dal fondo prova uno strano cross che si trasforma in un tiro, ma sbatte sul primo palo ed esce

9′ Tiro violento di Callejon da fuori area, parata centrale di Scuffet

3′ Ruiz al posto dell’infortunato Verdi nel Napoli

2′ Verdi è a terra, è necessaria lo sostituzione

1′ Fischio d’inizio, a battere è il Napoli

Pre partita

Le squadre tornano negli spogliatoi e si preparano all’inizio del match

I giocatori, dopo la ricognizione, sono entrati in campo per il riscaldamento

Udinese e Napoli sono arrivate alla Dacia Arena

Udinese Napoli formazioni ufficiali

Udinese (4-3-3): Scuffet; Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Fofana, Behrami, Mandragora; Pussetto, Lasagna, De Paul

Allenatore: Velazquez

Napoli (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Zielinski, Verdi; Mertens, Milik

Allenatore: Ancelotti

Udinese Napoli d iretta streaming e tv: ecco dove vederla | Serie A

Sabato 20 ottobre 2018 alle ore 20,30 Udinese e Napoli si sfideranno per la nona giornata del campionato di Serie A 2018 2019.

Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in diretta streaming Udinese Napoli • Udinese Napoli dove vederla

Dove vedere Udinese Napoli in tv e streaming

La gara Udinese Napoli sarà visibile in esclusiva su Dazn, visibile tramite Sky Q e Premium.

Calcio d’inizio alle ore 20,30.

Ma come funziona la piattaforma Dazn? Qui tutte le risposte.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti, che propongono questi eventi dal vivo, sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD. Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

