Roma Spal 0 2 | Diretta | Serie A | Formazioni | Risultato | Finale partita | Cronaca

Seconda sconfitta in casa per la Roma, che perde contro una buona Spal. I giallorossi giocano discretamente la prima mezz’ora, ma dopo il gol su rigore di Petagna i padroni di casa si smarriscono. La Spal acquisisce sicurezza e nei primi minuti del secondo tempo la Roma si rende veramente pericolosa solo su una deviazione in area di Edin Dzeko, che colpisce male. Poi arriva il secondo gol della Spal: calcio d’angolo di Valdifiori e primo gol in serie A di Bonifazi. La Spal va vicina al terzo gol, poi un’ingenuità di Milinkovic-Savic costa l’espulsione al portiere per proteste. Ma la partita non cambia, la Spal controlla e ha le occasioni per segnare ancora. La partita finisce 2 a 0 per la Spal, con i giallorossi che escono tra i fischi.

SECONDO TEMPO ROMA SPAL

95′ Finisce la partita: Roma Spal 0 2

93′ Pastore perde un brutto pallone a centrocampo, 2 contro 1 in area: Petagna prova il dribbling e tira, Olsen riesce a deviare fuori

90′ Sono 5 i minuti di recupero

90′ Calcio d’angolo pericoloso per la Roma, Dzeko devia e Pastore prova il tiro ma la palla viene toccata dalla difesa della Spal

88′ Doppio colpo di testa in area, prima Pastore poi Dzeko, ma Gomis para senza problemi

86′ Lazzari riesce a mettere una palla che attraversa tutta l’area, in ritardo Petagna

83′ Una buona palla alta per Dzeko in area, ma non riesce a colpire bene per la sponda

82′ Ammonizione per Fazio nella Roma

81′ Contropiede pericoloso della Spal, Everton Luiz spreca sbagliando il passaggio. Palla a Olsen

79′ Cionek colpisce El Shaarawy, punizione dalla sinistra

78′ Pastore entra al posto di Luca Pellegrini nella Roma

77′ Entra il portiere Gomis nella Spal, esce Valoti

74′ Doppia ammonizione per Milinkovic-Savic: viene espulso. Il primo giallo per perdita di tempo, il secondo per aver lanciato platealmente il pallone fuori dal campo

71′ Kluivert servito in area, il tiro-cross non sorprende Milinkovic-Savic

70′ Ammonizione per Everton Lui nella Spal

69′ Sostituzione nella Roma: esce Under per Ante Coric, al suo esordio in serie A

69′ Sostituzione nella Spal: Fares al posto di Valdifiori

69′ Lo. Pellegrini serve Under, che dal limite spara alto

67′ Petagna sul filo del fuorigioco si trova davanti a Olsen, prova il pallonetto ma la palla finisce in calcio d’angolo

67′ Calcio d’angolo, Milinkovic-Savic esce male ma Under non ne approfitta

66′ Lo. Pellegrini tira di sinistro a giro da fuori, Milinkovic-Savic la sfiora e la palla si stampa sulla traversa

65′ El Shaarawy mette al centro una palla morbida, colpisce Kluivert con poca forza, rimessa dal fondo

64′ Ammonizione per Paloschi nella Spal

63′ Petagna tira forte di sinistro in area, Olsen si supera e devia in calcio d’angolo

62′ Ammonizione per proteste a Under nella Roma

60′ Fazio in profondità per Florenzi, il cross viene deviato e finisce tra le braccia di Milinkovic-Savic

58′ Entra Kluivert per Cristante. Non una bella prestazione per l’ex centrocampista dell’Atalanta

55′ GOL DELLA SPAL: Bonifazi anticipa tutti sul primo palo e colpisce di testa su calcio d’angolo di Valdifiori, Roma Spal 0 2. Primo gol in A di Bonifazi e primo gol subito dalla Roma su calcio da fermo in questa stagione

Bonifazi anticipa tutti sul primo palo e colpisce di testa su calcio d’angolo di Valdifiori, Roma Spal 0 2. Primo gol in A di Bonifazi e primo gol subito dalla Roma su calcio da fermo in questa stagione 53′ El Shaarawy tocca di prima al volo per Dzeko, che a tu per tu con il portiere sfiora appena, la palla esce debolmente al lato

52′ Punizione a centrocampo per la Spal. La Roma non riesce a velocizzare il gioco, molto attenta la squadra di Semplici

45′ Inizia il secondo tempo, a battere è la Spal. Nessun cambio nelle due squadre

PRIMO TEMPO ROMA SPAL

45′ Fine primo tempo, è stato dato alcun recupero

44′ Calcio d’angolo per la Spal dopo diversi errori da una parte e dell’altra

37′ GOL DELLA SPAL: Petagna dal dischetto spiazza Olsen

Petagna dal dischetto spiazza Olsen 37′ Ammonizione per Luca Pellegrini nella Roma

36′ Calcio di rigore per la Spal: Lazzari taglia davanti a Lu. Pellegrini che lo tocca

36′ Under scambia con Florenzi, il terzino giallorosso riesce a smarcarsi bene in area ma tira centralmente

34′ Azione confusa della Roma: Under si libera sulla destra, il cross è lungo, arriva El Shaarawy e rimette in mezzo, la palla finisce sui piedi di Florenzi che calcia a lato

31′ Cross di Under dalla destra, sfiora Dzeko ed El Shaarawy non controlla

30′ Ammonizione per Missiroli nella Spal

29′ Contropiede della Roma, 4 contro 3: Dzeko apre a sinistra su El Shaarawy ma il 92 giallorosso sbaglia il passaggio al centro

28′ Costa si libera sulla sinistra e crossa in area, Petagna sbaglia il controllo e la Roma recupera

25′ Punizione per l aSPal vicino al calcio d’angolo di destra, respingono i giallorossi

24′ Lo. Pellegrini per Under, ma il turco viene anticipato nell’uno contro uno da Vicari all’ingresso nell’area di rigore

17′ El Shaarawy libera di prima in area DzeKo, che strozza il pallone di sinistro, respinge in angolo Milinkovic-Savic

14′ La Roma continua ad attaccare dalla sinistra, buona l’intesa tra El Shaarawy e il giovane terzino Pellegrini

6′ Ci prova Nzonzi con un rasoterra, ma la conclusione viene ribattuta dalla difesa

5′ Lo. Pellegrini recupera un pallone a centrocampo, Dzeko riesce a liberare il tiro in area ma para Milinkovic -Savic

4′ Florenzi trova Dzeko in area ma Vicari gli impedisce di girare in porta

3′ Under prova dai 20 metri, palla alta

2′ Lu. Pellegrini entra in area da sinistra e restituisce a El Shaarawy che colpisce debolmente

1′ Accelerazione del turco che semina Bonifazi ma il cross è impreciso

1′ Fischio d’inizio: a battere è la Roma

Pre partita

È finito il riscaldamento, i giocatori tornano negli spogliatoi e si preparano all’inizio della partita

I giocatori della Roma e della Spal hanno fatto la ricognizione del campo, ora inizia il riscaldamento

Le squadre sono arrivate allo stadio Olimpico di Roma

È una giornata quasi estiva a Roma: 25°C e umidità al 55 per cento

Formazioni ufficiali

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Marcano, Luca Pellegrini; Cristante, Nzonzi; Under, Lorenzo Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko

All.: Di Francesco

Spal (3-5-2): Milinkovic-Savic; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Valoti, Costa; Paloschi, Petagna

All.: Semplici

Roma Spal d iretta streaming e tv: ecco dove vederla | Serie A

Sabato 20 ottobre 2018 alle ore 15.00 Roma e Spal si sfideranno per la nona giornata del campionato di Serie A 2018 2019.

Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in diretta streaming Roma Spal • Roma Spal dove vederla

Dove vedere Roma Spal in tv

La gara Roma Spal sarà visibile in esclusiva su Sky Sport.

Ampio pre e post partita. Calcio d’inizio alle ore 15.

Dove vederla in streaming

In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti, che propongono questi eventi dal vivo, sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD. Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

> QUI LE INFO SU DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA SERIE A 2018 2019

> TUTTI GLI ANTICIPI E POSTICIPI DELLA SERIE A 2018 2019

> QUI IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A 2018 2019