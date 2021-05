Il primo giugno apre in Sardegna il nuovo Hotel del Gruppo Baglioni

Una nuova scommessa, un segnale forte di ripartenza per uno dei più prestigiosi brand italiani dell’ospitalità di lusso. Il primo giugno apre le porte il nuovo gioiello del Gruppo, il Baglioni Resort Sardegna, in una delle zone più belle della parte nord occidentale dell’isola, a nord di San Teodoro.

In tutto 78, tra camere e suite, immerse nell’incantevole Area Marina Protetta di Tavolara, nei pressi di Lu Impostu, una delle spiagge più belle della Sardegna, un kilometro di sabbia bianchissima e mare cristallino . Alle spalle del Resort un laghetto in cui vanno a riprodursi i fenicotteri : un vero paradiso.

Un investimento di 3 milioni di euro per modellare la struttura secondo lo standard Baglioni (www.baglionihotels.com) : camere lussuose ma confortevoli, vista incantevole sul mare, spazi concepiti in perfetta armonia con la natura circostante, piscina , ristoranti e bar per garantire servizi adatti ad ogni tipo di esigenza.

Un’attenzione particolare viene dedicata alla cucina, curata dallo chef stellato Claudio Sadler e da Luciano Sarzi Sartori, chef del ristorante Brunello di Roma, che garantiscono la scelta dei migliori prodotti del territorio e la degustazione dei piatti tipici della cucina regionale secondo il più alto standard dell’italianità.

Del resto la cura nella scelta delle materie prime e soprattutto la cura dei clienti è il fiore all’occhiello di questa catena alberghiera del lusso che su questi valori fonda la difesa della propria italianità. Il personale viene selezionato non solo in base alla professionalità ma anche in base all’empatia, alla capacità di entrare in relazione con gli ospiti che vengono accolti e coccolati per tutto il soggiorno.

Un grande spazio del Baglioni Resort Sardegna è riservato alla Spa, che garantisce massimo relax e trattamenti per ogni esigenza.

Molte le attività proposte agli ospiti: sport acquatici di ogni tipo, golf, trekking e arrampicate, escursioni in mare e nell’entroterra, per vivere emozioni indimenticabili.

Pacchetti speciali sono stati pensati per il soggiorno delle famiglie che trovano gli spazi e l’intrattenimento per tutti i componenti e tutte le età.

Naturalmente massimo il rispetto dei protocolli di sicurezza, con distanziamento assicurato e sanificazione di tutti gli spazi comuni, in particolare in spiaggia.

Non è un momento facile per scommettere su una nuova apertura, ma Guido Polito, Ceo del Gruppo Baglioni, ama le sfide ed è sicuro che il suo settore sia pronto a ripartire.