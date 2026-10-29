Perché viaggiare in Turchia durante il Natale e il Capodanno?

Perché il 25 dicembre in Turchia è un giorno feriale, musei aperti, nessuna coda, città che funziona, mentre il Capodanno è la vera festa dell’anno, con cene di gala sul Bosforo e la Cappadocia sotto la neve. Si vola da Milano o Roma in meno di tre ore e non serve il visto.

C’è un equivoco che vale la pena chiarire subito, perché cambia completamente il modo di pensare a questo viaggio. In Turchia il Natale non è una festa: il 25 dicembre si lavora, le scuole sono aperte, i negozi pure. Quello che da noi si fa a Natale — l’albero, le luci, i regali, il cenone — i turchi lo fanno il 31 dicembre, per il Yılbaşı, il Capodanno, che è invece festa nazionale.

Il che significa una cosa molto concreta: i viaggi in Turchia nella settimana di Natale ti regalano musei vuoti e una città normale, mentre il Capodanno ti regala una delle notti più scenografiche del Mediterraneo. Due esperienze diverse nello stesso viaggio di otto giorni. È per questo che i viaggi organizzati Turchia in questo periodo si vendono con mesi di anticipo.

Vediamo perché conviene davvero, e cosa serve sapere prima.

Perché proprio la Turchia a dicembre, e non un’altra meta?

Per cinque ragioni che si tengono insieme.

Motivo In pratica È vicina Meno di tre ore di volo dall’Italia, nessun jet lag, nessun fuso da recuperare Non serve il visto Fino a 90 giorni basta il passaporto o la carta d’identità, con cinque mesi di validità residua Il 25 dicembre è feriale Santa Sofia, Topkapi e il Gran Bazaar sono aperti mentre in Italia è tutto chiuso Non c’è folla Dicembre e gennaio sono bassa stagione turistica: Göreme e il Bosforo senza coda Il Capodanno è spettacolare Cene di gala sul Bosforo, fuochi dai balconi, la città illuminata su due continenti

A questo si aggiunge una cosa che non si mette in tabella: d’inverno la Turchia smette di essere una meta turistica e torna a essere un posto dove si vive. I bar di Karaköy sono pieni di gente del quartiere, non di gruppi. Nei vicoli di Balat si vendono castagne arrostite. È la differenza che passa tra Venezia a luglio e Venezia a gennaio.

Il Natale in Turchia esiste davvero?

Sì e no, ed è qui che si fa confusione.

Non esiste come festa religiosa. La Turchia è a maggioranza musulmana, il 25 dicembre è un normale giorno lavorativo e non troverai né mercatini né paesi addobbati. Le piccole comunità cristiane celebrano nelle loro chiese, ma è una cosa loro, non della città.

Esiste come festa commerciale e familiare, spostata al 31 dicembre. Alberi decorati, luci, Noel Baba, regali, cene in famiglia: c’è tutto, solo che è l’armamentario del Capodanno. Per un italiano l’effetto è straniante e divertente: riconosci ogni singolo elemento, ma è tutto fuori sincrono di una settimana.

Dove si vede di più? Nişantaşı con le sue vie dello shopping, İstiklal Caddesi e le strade di Beyoğlu, Galataport e Karaköy sul lungomare. Gli hotel di lusso sul Bosforo allestiscono lobby festive, afternoon tea e brunch stagionali.

Il consiglio dell’esperto Memphis Tours Se vuoi la settimana con il massimo del fascino e il minimo della folla, punta sui giorni tra il 22 e il 29 dicembre. Il Natale occidentale non fa chiudere niente, il carico turistico del Capodanno non è ancora arrivato, e gli hotel non applicano ancora i supplementi della notte di San Silvestro.

Lo sapevi che il vero Babbo Natale era turco?

Questa è la cosa che più sorprende chi parte per la prima volta, ed è storicamente documentata.

San Nicola nacque a Patara, nell’antica Licia, oggi provincia di Antalya. Fu vescovo di Myra, allora capitale della Licia, e lì visse tutta la vita. Morì il 6 dicembre 365 d.C. nella chiesa stessa in cui era vescovo. La leggenda dei doni lasciati di nascosto, calati dalle finestre o dai camini, nasce da lui — ed è da quella leggenda, arrivata al Nord Europa e tornata indietro come Santa Claus, che discende il Babbo Natale che conosciamo.

La chiesa di San Nicola a Demre è visitabile: il restauro del Ministero della Cultura e del Turismo è concluso, con murales originali e pavimenti a mosaico conservati e un percorso che comprende la galleria al secondo piano. È nella lista propositiva UNESCO dal 2000.

Non è sulla rotta dei grandi tour classici, e sarebbe disonesto dirti il contrario: Demre sta sulla costa mediterranea, lontano dall’asse Istanbul-Cappadocia. Ma sappi che l’originale di Babbo Natale riposa a un’ora e mezza di volo da Istanbul, e che il 6 dicembre lì si celebra ancora.

Dove vanno a messa gli italiani, a Istanbul?

Alla chiesa di Sant’Antonio di Padova, su İstiklal Caddesi, e la storia merita due righe.

La costruirono gli italiani di Istanbul tra il 1906 e il 1912, su progetto dell’architetto Giulio Mongeri, in stile neogotico veneziano: la comunità che la volle era in gran parte di origine genovese e veneziana. È la più grande chiesa cattolica di Istanbul, è ancora retta da sacerdoti italiani e la messa si celebra anche in italiano.

Un dettaglio che la rende speciale: Papa Giovanni XXIII vi predicò per dieci anni, quando era delegato apostolico in Turchia e lo chiamavano “il Papa turco” per quanto bene parlava la lingua. Nel cortile c’è la sua statua.

Entrarci la sera del 24 dicembre, con la pioggia su İstiklal e il tram che passa suonando, è un’esperienza che non sta in nessun itinerario e che la gente si ricorda per anni.

Che tempo fa in Turchia a dicembre e a gennaio?

Freddo, ma meno di quanto pensi a Istanbul e molto più di quanto pensi in Cappadocia. Queste sono le medie 1991-2020 di dicembre.

Destinazione Minima Massima Pioggia Note Istanbul 5 °C 11 °C 105 mm / 12 giorni Clima mite per la regione, neve non rara Cappadocia (altopiano, ~1.050 m) −4 °C 6 °C 40 mm / 10 giorni Notti ben sotto zero, precipitazioni spesso nevose Pamukkale (Denizli) 4 °C 12 °C 80 mm / 12 giorni Mese piuttosto piovoso Efeso (zona Izmir) 5 °C 14 °C 140 mm / 10 giorni Mite, neve rarissima Antalya 7 °C 17 °C 270 mm / 12 giorni La più calda e la più piovosa

A gennaio Istanbul scende leggermente: minima 3 °C, massima 9 °C, ma con meno pioggia di dicembre — 60 mm contro 105 — e un’ora di sole in più al giorno. Controintuitivo ma vero: gennaio a Istanbul è più asciutto di dicembre.

Due avvertenze oneste. La prima: a Istanbul in dicembre ci sono in media due ore di sole al giorno e dodici giorni di pioggia. Non è una destinazione da cielo terso, è una destinazione da cappotto e tè caldo. La seconda: in Cappadocia, durante le ondate di freddo, si arriva a −15/−20 °C di notte. Non è teoria, succede ogni inverno.

Com’è Istanbul d’inverno, con la pioggia?

Meglio di quanto suggerisca la tabella qui sopra, e ti spiego perché.

Istanbul d’inverno è una città fatta di interni. Le moschee sono calde, tappezzate e silenziose, e ci si può sedere. Il Gran Bazaar è coperto, la Cisterna Basilica è sottoterra, e tra musei, hammam, çay evi e ristoranti con la stufa, la metà di ciò che si visita è al riparo. E la pioggia sul Bosforo, con i traghetti che attraversano nella foschia e i gabbiani che seguono la scia, è una delle immagini più belle che la città sappia produrre.

C’è poi il vantaggio pratico, che pesa molto: non c’è coda. Santa Sofia in agosto significa un’ora di attesa; a dicembre entri. Topkapi si gira con calma, e il traghetto sul Bosforo costa pochi spiccioli.

Una sola accortezza sugli orari: Santa Sofia e la Moschea Blu chiudono al tramonto, e a dicembre a Istanbul il tramonto arriva prima delle cinque del pomeriggio. Le visite vanno concentrate tra le 9 e le 16; il resto del tempo si dedica a bazar, hammam e tavoli caldi. Chi programma un pomeriggio di monumenti alle 15:30 scopre il problema sul posto.

La Cappadocia con la neve vale davvero il freddo?

Sì, ed è la ragione numero uno per scegliere proprio l’inverno.

I camini delle fate con la neve sopra sono l’immagine che d’estate non esiste. Le valli diventano bianche e silenziose, la roccia vulcanica vira al rosa al tramonto contro il bianco, e le grotte-hotel scavate nel tufo — con il camino acceso — passano da curiosità architettonica a scelta sensata.

Devi però sapere che è freddo vero: con minime medie di −4 °C e notti che nelle ondate scendono molto più in basso, servono scarponcini impermeabili, guanti e piumino, non una giacchetta. E le strade dell’altopiano con la neve rallentano i trasferimenti: è una delle ragioni per cui in questa stagione un autista locale vale più della macchina a noleggio.

Si vola in mongolfiera anche d’inverno?

Sì, i voli operano tutto l’anno quando le condizioni vengono approvate — e volare sulla Cappadocia innevata all’alba è, senza esagerare, una delle cose più belle che si possano fare in Turchia.

Ma d’inverno serve più flessibilità, perché le cancellazioni per vento e meteo sono più frequenti. Ecco i numeri e le regole che contano:

Voce Dato Volo Classic (cesta da 16-28 persone) €120-220 a persona, 45-60 minuti in aria Volo Deluxe (cesta da 12-16 persone) €180-300 e oltre, 60-75 minuti Ritiro in hotel Tra le 04:30 e le 05:15, confermato la sera prima Programma completo 2-3 ore dal ritiro al rientro Cancellazione per meteo Rimborso 100% in 1-3 giorni lavorativi, oppure riprogrammazione Cancellazione da parte tua Richiesta scritta 24-48 ore prima; tardive e no-show non rimborsate

La regola d’oro, soprattutto d’inverno: prenota il volo per la prima mattina utile del soggiorno. Se salta per vento, ti restano le mattine successive come riserva. Chi lo prenota per l’ultima torna a casa con il rimborso e senza il volo, che non è la stessa cosa.

Come si festeggia il Capodanno a Istanbul?

Non esiste un unico grande evento ufficiale con i fuochi come a Sydney o Londra. Esistono invece quattro modi diversi di passare la notte, e scegliere male significa passarla in piedi al freddo.

Modo Com’è Indicativamente Crociera con cena sul Bosforo Cena di media qualità, bevande illimitate, musica dal vivo, DJ, spettacoli di danza del ventre o folklore, a volte transfer dall’hotel. Turistica, ma la vista è imbattibile intorno a €250 a persona, alcolici inclusi Cena di gala in hotel Dalla formula semplice al gourmet: si va dai circa €175 di un hotel storico ai €450 + IVA di un cinque stelle a Sultanahmet, fino ai palazzi sul Bosforo con quote ben più alte €80-450+ Ristorante panoramico o locale di Beyoğlu Formule cena + party o solo party, da circa €60-80 in su; i locali più noti stanno sui €150 senza alcolici, €190 con €60-190 La notte dei quartieri Kadıköy sul lato asiatico, o Karaköy e Beşiktaş: bar, gente del posto, nessun menù fisso. L’opzione più autentica e la più economica variabile

Ovunque tu scelga, prenota con due o tre settimane di anticipo: quasi tutti i locali lavorano con menù fisso e pagamento anticipato, e sotto Capodanno il posto semplicemente non c’è.

E i fuochi? Partono dai balconi delle case, dalle barche e dai locali privati: la città si illumina a macchia su entrambe le sponde, e visto dall’acqua è lo spettacolo che giustifica il prezzo della crociera.

Dove conviene stare la notte di San Silvestro?

È la domanda più pratica di tutte, perché il traffico del 31 dicembre si blocca e su strade e piazze principali scattano limitazioni alla circolazione.

Zona Cosa aspettarsi Taksim e İstiklal I luoghi più affollati della città. Folla più faticosa che divertente, traffico paralizzato Karaköy, Galata, Beşiktaş Vivaci, pieni di bar e ristoranti, raggiungibili a piedi da molti hotel Riva del Bosforo (Ortaköy, Kuruçeşme, Bebek, Sarıyer) Ristoranti e club con vista, partenze delle crociere. Bellissimo, ma il traffico è il peggiore Sultanahmet e penisola storica Più tranquilla, cene eleganti negli hotel. La scelta giusta per chi non vuole la calca

Tre regole che evitano la serata rovinata: scegli un locale a distanza di cammino dall’hotel, non cambiare zona durante la notte, e verifica fino a che ora funzionano metro e funicolari, perché alcune stazioni chiudono per ragioni di sicurezza. Dopo mezzanotte i taxi si rifiutano di fare corse brevi.

Cosa è aperto il 25 dicembre e il 1° gennaio?

Il 25 dicembre è un normale giorno lavorativo. Musei, moschee, bazar, negozi, ristoranti, metropolitana: tutto aperto e tutto funzionante. È esattamente questo il vantaggio competitivo della Turchia come meta natalizia.

Il 1° gennaio è invece festa nazionale: lo Yılbaşı è l’unica delle due date a essere festiva in Turchia. Aspettati una città lenta, molti locali chiusi al mattino e orari ridotti. È il giorno giusto per un hammam, un pranzo lungo o un trasferimento, non per la visita clou del viaggio.

Cosa si mangia e si beve in Turchia d’inverno?

Meglio che d’estate, francamente. La cucina turca d’inverno è fatta di cose calde: la mercimek çorbası, la zuppa di lenticchie che si mangia a ogni ora e costa pochissimo, i kebab al forno, gli stufati di agnello, il kumpir di Ortaköy.

Da bere, il salep: bevanda calda e densa a base di orchidea con la cannella sopra, si trova solo nella stagione fredda. E le castagne arrostite agli angoli delle strade, che a dicembre profumano mezza Istanbul.

Quanto costa viaggiare in Turchia a dicembre?

Dipende da una settimana precisa.

Dall’inizio di novembre a fine marzo è bassa stagione: le tariffe più basse dell’anno su voli e hotel. Ma le settimane di Natale, Capodanno e Pasqua sono le più care in assoluto, perché la domanda italiana ed europea si concentra lì.

La conseguenza pratica, se hai flessibilità sulle date:

Se parti… Cosa paghi Cosa ottieni 1-20 dicembre I prezzi più bassi dell’anno Città vuote, zero code, nessuna atmosfera di festa 22-29 dicembre Prezzi medi, supplementi non ancora pieni Il miglior equilibrio: musei aperti il 25, luci già accese 30 dicembre – 2 gennaio Il picco dell’anno La notte di Capodanno, la Cappadocia innevata, la città in festa 3-31 gennaio Di nuovo bassi Il mese più asciutto dell’inverno, neve in Cappadocia, zero turisti

Le voci da mettere in conto in ogni caso: gli ingressi ai monumenti di Istanbul (Santa Sofia €25, Topkapi con Harem 2.750 TL, Cisterna 1.950 TL — circa €120-150 a testa per tre giorni), il volo interno per la Cappadocia, la mongolfiera e il cenone.

Cosa mettere in valigia per un viaggio in Turchia d’inverno?

Cosa Perché Piumino o cappotto pesante In Cappadocia la minima media è −4 °C Scarpe impermeabili già rodate Dodici giorni di pioggia a Istanbul, neve sull’altopiano Guanti, berretto, sciarpa Obbligatori per la mongolfiera all’alba Ombrello compatto Più pratico dell’impermeabile sui sampietrini di Istanbul Foulard leggero Per le moschee: spalle e ginocchia coperte, capelli coperti per le donne Un capo elegante Se prevedi cena di gala o crociera: quasi tutte hanno un dress code Powerbank Il freddo dimezza la batteria del telefono, e le foto in Cappadocia sono tante

Niente adattatore: le prese sono identiche a quelle italiane e la tensione è 220V.

Quali errori evitare se parti a Natale o Capodanno?

Aspettarsi i mercatini di Natale. Non ci sono. Ci sono luci, vetrine e hotel addobbati, ed è un’altra cosa. Prenotare il cenone all’ultimo. Menù fissi, pagamento anticipato, posti esauriti: due o tre settimane prima è il minimo. Scegliere un locale lontano dall’hotel. Il 31 dicembre il traffico è bloccato e i taxi dopo mezzanotte spariscono. Sottovalutare il freddo della Cappadocia. Non è il freddo di Istanbul: è mille metri più in alto. Mettere la mongolfiera l’ultima mattina. D’inverno le cancellazioni sono più frequenti: prenotala la prima. Programmare visite dopo le 16. A dicembre il tramonto arriva prima delle cinque e i monumenti chiudono con la luce.

Conviene il fai-da-te o un viaggio organizzato per le feste?

Per le date normali il fai-da-te a Istanbul funziona benissimo. Per la settimana tra Natale e Capodanno, molto meno, e per ragioni specifiche di questo periodo: i voli interni per la Cappadocia si riempiono prima, gli hotel-grotta migliori si esauriscono a ottobre, le cene del 31 vanno prenotate e prepagate, la neve allunga i trasferimenti e il 1° gennaio metà città dorme. Con le date rigide delle feste, rimettere insieme tutto questo da soli è un lavoro di settimane.

I nostri viaggi in Turchia di questo periodo partono con guida parlante italiano durante le escursioni, volo interno Istanbul-Kayseri incluso, trasferimenti con autista e hotel confermati prima che il periodo si esaurisca.

Vuoi… Il nostro programma Durata Il Capodanno tra Istanbul, Cappadocia e la costa egea Capodanno a Istanbul Cappadocia Efeso 8 giorni L’accoppiata classica delle feste Tour Istanbul Cappadocia 8 giorni Istanbul, Cappadocia e Pamukkale Itinerario Turchia d’Incanto 8 giorni Anche Efeso e Troia Viaggio organizzato Turchia 10 giorni Solo Istanbul, per il ponte delle feste Viaggio organizzato a Istanbul 4 giorni

Nei programmi sono compresi hotel selezionati, trasferimenti e trasporti interni, visite guidate, il volo interno dove previsto e l’assistenza per tutto il viaggio. Restano esclusi voli internazionali, ingressi ai siti e mance — si versano in loco e l’importo è indicato nella pagina di ogni tour — oltre alle escursioni facoltative e alla cena di Capodanno, che si prenota a parte. Lo scriviamo chiaro: per le feste questi importi contano, ed è meglio saperli adesso.