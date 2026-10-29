Perché viaggiare in Turchia durante il Natale e il Capodanno?
Perché il 25 dicembre in Turchia è un giorno feriale, musei aperti, nessuna coda, città che funziona, mentre il Capodanno è la vera festa dell’anno, con cene di gala sul Bosforo e la Cappadocia sotto la neve. Si vola da Milano o Roma in meno di tre ore e non serve il visto.
C’è un equivoco che vale la pena chiarire subito, perché cambia completamente il modo di pensare a questo viaggio. In Turchia il Natale non è una festa: il 25 dicembre si lavora, le scuole sono aperte, i negozi pure. Quello che da noi si fa a Natale — l’albero, le luci, i regali, il cenone — i turchi lo fanno il 31 dicembre, per il Yılbaşı, il Capodanno, che è invece festa nazionale.
Il che significa una cosa molto concreta: i viaggi in Turchia nella settimana di Natale ti regalano musei vuoti e una città normale, mentre il Capodanno ti regala una delle notti più scenografiche del Mediterraneo. Due esperienze diverse nello stesso viaggio di otto giorni. È per questo che i viaggi organizzati Turchia in questo periodo si vendono con mesi di anticipo.
Vediamo perché conviene davvero, e cosa serve sapere prima.
Perché proprio la Turchia a dicembre, e non un’altra meta?
Per cinque ragioni che si tengono insieme.
|Motivo
|In pratica
|È vicina
|Meno di tre ore di volo dall’Italia, nessun jet lag, nessun fuso da recuperare
|Non serve il visto
|Fino a 90 giorni basta il passaporto o la carta d’identità, con cinque mesi di validità residua
|Il 25 dicembre è feriale
|Santa Sofia, Topkapi e il Gran Bazaar sono aperti mentre in Italia è tutto chiuso
|Non c’è folla
|Dicembre e gennaio sono bassa stagione turistica: Göreme e il Bosforo senza coda
|Il Capodanno è spettacolare
|Cene di gala sul Bosforo, fuochi dai balconi, la città illuminata su due continenti
A questo si aggiunge una cosa che non si mette in tabella: d’inverno la Turchia smette di essere una meta turistica e torna a essere un posto dove si vive. I bar di Karaköy sono pieni di gente del quartiere, non di gruppi. Nei vicoli di Balat si vendono castagne arrostite. È la differenza che passa tra Venezia a luglio e Venezia a gennaio.
Il Natale in Turchia esiste davvero?
Sì e no, ed è qui che si fa confusione.
Non esiste come festa religiosa. La Turchia è a maggioranza musulmana, il 25 dicembre è un normale giorno lavorativo e non troverai né mercatini né paesi addobbati. Le piccole comunità cristiane celebrano nelle loro chiese, ma è una cosa loro, non della città.
Esiste come festa commerciale e familiare, spostata al 31 dicembre. Alberi decorati, luci, Noel Baba, regali, cene in famiglia: c’è tutto, solo che è l’armamentario del Capodanno. Per un italiano l’effetto è straniante e divertente: riconosci ogni singolo elemento, ma è tutto fuori sincrono di una settimana.
Dove si vede di più? Nişantaşı con le sue vie dello shopping, İstiklal Caddesi e le strade di Beyoğlu, Galataport e Karaköy sul lungomare. Gli hotel di lusso sul Bosforo allestiscono lobby festive, afternoon tea e brunch stagionali.
Il consiglio dell’esperto Memphis Tours Se vuoi la settimana con il massimo del fascino e il minimo della folla, punta sui giorni tra il 22 e il 29 dicembre. Il Natale occidentale non fa chiudere niente, il carico turistico del Capodanno non è ancora arrivato, e gli hotel non applicano ancora i supplementi della notte di San Silvestro.
Lo sapevi che il vero Babbo Natale era turco?
Questa è la cosa che più sorprende chi parte per la prima volta, ed è storicamente documentata.
San Nicola nacque a Patara, nell’antica Licia, oggi provincia di Antalya. Fu vescovo di Myra, allora capitale della Licia, e lì visse tutta la vita. Morì il 6 dicembre 365 d.C. nella chiesa stessa in cui era vescovo. La leggenda dei doni lasciati di nascosto, calati dalle finestre o dai camini, nasce da lui — ed è da quella leggenda, arrivata al Nord Europa e tornata indietro come Santa Claus, che discende il Babbo Natale che conosciamo.
La chiesa di San Nicola a Demre è visitabile: il restauro del Ministero della Cultura e del Turismo è concluso, con murales originali e pavimenti a mosaico conservati e un percorso che comprende la galleria al secondo piano. È nella lista propositiva UNESCO dal 2000.
Non è sulla rotta dei grandi tour classici, e sarebbe disonesto dirti il contrario: Demre sta sulla costa mediterranea, lontano dall’asse Istanbul-Cappadocia. Ma sappi che l’originale di Babbo Natale riposa a un’ora e mezza di volo da Istanbul, e che il 6 dicembre lì si celebra ancora.
Dove vanno a messa gli italiani, a Istanbul?
Alla chiesa di Sant’Antonio di Padova, su İstiklal Caddesi, e la storia merita due righe.
La costruirono gli italiani di Istanbul tra il 1906 e il 1912, su progetto dell’architetto Giulio Mongeri, in stile neogotico veneziano: la comunità che la volle era in gran parte di origine genovese e veneziana. È la più grande chiesa cattolica di Istanbul, è ancora retta da sacerdoti italiani e la messa si celebra anche in italiano.
Un dettaglio che la rende speciale: Papa Giovanni XXIII vi predicò per dieci anni, quando era delegato apostolico in Turchia e lo chiamavano “il Papa turco” per quanto bene parlava la lingua. Nel cortile c’è la sua statua.
Entrarci la sera del 24 dicembre, con la pioggia su İstiklal e il tram che passa suonando, è un’esperienza che non sta in nessun itinerario e che la gente si ricorda per anni.
Che tempo fa in Turchia a dicembre e a gennaio?
Freddo, ma meno di quanto pensi a Istanbul e molto più di quanto pensi in Cappadocia. Queste sono le medie 1991-2020 di dicembre.
|Destinazione
|Minima
|Massima
|Pioggia
|Note
|Istanbul
|5 °C
|11 °C
|105 mm / 12 giorni
|Clima mite per la regione, neve non rara
|Cappadocia (altopiano, ~1.050 m)
|−4 °C
|6 °C
|40 mm / 10 giorni
|Notti ben sotto zero, precipitazioni spesso nevose
|Pamukkale (Denizli)
|4 °C
|12 °C
|80 mm / 12 giorni
|Mese piuttosto piovoso
|Efeso (zona Izmir)
|5 °C
|14 °C
|140 mm / 10 giorni
|Mite, neve rarissima
|Antalya
|7 °C
|17 °C
|270 mm / 12 giorni
|La più calda e la più piovosa
A gennaio Istanbul scende leggermente: minima 3 °C, massima 9 °C, ma con meno pioggia di dicembre — 60 mm contro 105 — e un’ora di sole in più al giorno. Controintuitivo ma vero: gennaio a Istanbul è più asciutto di dicembre.
Due avvertenze oneste. La prima: a Istanbul in dicembre ci sono in media due ore di sole al giorno e dodici giorni di pioggia. Non è una destinazione da cielo terso, è una destinazione da cappotto e tè caldo. La seconda: in Cappadocia, durante le ondate di freddo, si arriva a −15/−20 °C di notte. Non è teoria, succede ogni inverno.
Com’è Istanbul d’inverno, con la pioggia?
Meglio di quanto suggerisca la tabella qui sopra, e ti spiego perché.
Istanbul d’inverno è una città fatta di interni. Le moschee sono calde, tappezzate e silenziose, e ci si può sedere. Il Gran Bazaar è coperto, la Cisterna Basilica è sottoterra, e tra musei, hammam, çay evi e ristoranti con la stufa, la metà di ciò che si visita è al riparo. E la pioggia sul Bosforo, con i traghetti che attraversano nella foschia e i gabbiani che seguono la scia, è una delle immagini più belle che la città sappia produrre.
C’è poi il vantaggio pratico, che pesa molto: non c’è coda. Santa Sofia in agosto significa un’ora di attesa; a dicembre entri. Topkapi si gira con calma, e il traghetto sul Bosforo costa pochi spiccioli.
Una sola accortezza sugli orari: Santa Sofia e la Moschea Blu chiudono al tramonto, e a dicembre a Istanbul il tramonto arriva prima delle cinque del pomeriggio. Le visite vanno concentrate tra le 9 e le 16; il resto del tempo si dedica a bazar, hammam e tavoli caldi. Chi programma un pomeriggio di monumenti alle 15:30 scopre il problema sul posto.
La Cappadocia con la neve vale davvero il freddo?
Sì, ed è la ragione numero uno per scegliere proprio l’inverno.
I camini delle fate con la neve sopra sono l’immagine che d’estate non esiste. Le valli diventano bianche e silenziose, la roccia vulcanica vira al rosa al tramonto contro il bianco, e le grotte-hotel scavate nel tufo — con il camino acceso — passano da curiosità architettonica a scelta sensata.
Devi però sapere che è freddo vero: con minime medie di −4 °C e notti che nelle ondate scendono molto più in basso, servono scarponcini impermeabili, guanti e piumino, non una giacchetta. E le strade dell’altopiano con la neve rallentano i trasferimenti: è una delle ragioni per cui in questa stagione un autista locale vale più della macchina a noleggio.
Si vola in mongolfiera anche d’inverno?
Sì, i voli operano tutto l’anno quando le condizioni vengono approvate — e volare sulla Cappadocia innevata all’alba è, senza esagerare, una delle cose più belle che si possano fare in Turchia.
Ma d’inverno serve più flessibilità, perché le cancellazioni per vento e meteo sono più frequenti. Ecco i numeri e le regole che contano:
|Voce
|Dato
|Volo Classic (cesta da 16-28 persone)
|€120-220 a persona, 45-60 minuti in aria
|Volo Deluxe (cesta da 12-16 persone)
|€180-300 e oltre, 60-75 minuti
|Ritiro in hotel
|Tra le 04:30 e le 05:15, confermato la sera prima
|Programma completo
|2-3 ore dal ritiro al rientro
|Cancellazione per meteo
|Rimborso 100% in 1-3 giorni lavorativi, oppure riprogrammazione
|Cancellazione da parte tua
|Richiesta scritta 24-48 ore prima; tardive e no-show non rimborsate
La regola d’oro, soprattutto d’inverno: prenota il volo per la prima mattina utile del soggiorno. Se salta per vento, ti restano le mattine successive come riserva. Chi lo prenota per l’ultima torna a casa con il rimborso e senza il volo, che non è la stessa cosa.
Come si festeggia il Capodanno a Istanbul?
Non esiste un unico grande evento ufficiale con i fuochi come a Sydney o Londra. Esistono invece quattro modi diversi di passare la notte, e scegliere male significa passarla in piedi al freddo.
|Modo
|Com’è
|Indicativamente
|Crociera con cena sul Bosforo
|Cena di media qualità, bevande illimitate, musica dal vivo, DJ, spettacoli di danza del ventre o folklore, a volte transfer dall’hotel. Turistica, ma la vista è imbattibile
|intorno a €250 a persona, alcolici inclusi
|Cena di gala in hotel
|Dalla formula semplice al gourmet: si va dai circa €175 di un hotel storico ai €450 + IVA di un cinque stelle a Sultanahmet, fino ai palazzi sul Bosforo con quote ben più alte
|€80-450+
|Ristorante panoramico o locale di Beyoğlu
|Formule cena + party o solo party, da circa €60-80 in su; i locali più noti stanno sui €150 senza alcolici, €190 con
|€60-190
|La notte dei quartieri
|Kadıköy sul lato asiatico, o Karaköy e Beşiktaş: bar, gente del posto, nessun menù fisso. L’opzione più autentica e la più economica
|variabile
Ovunque tu scelga, prenota con due o tre settimane di anticipo: quasi tutti i locali lavorano con menù fisso e pagamento anticipato, e sotto Capodanno il posto semplicemente non c’è.
E i fuochi? Partono dai balconi delle case, dalle barche e dai locali privati: la città si illumina a macchia su entrambe le sponde, e visto dall’acqua è lo spettacolo che giustifica il prezzo della crociera.
Dove conviene stare la notte di San Silvestro?
È la domanda più pratica di tutte, perché il traffico del 31 dicembre si blocca e su strade e piazze principali scattano limitazioni alla circolazione.
|Zona
|Cosa aspettarsi
|Taksim e İstiklal
|I luoghi più affollati della città. Folla più faticosa che divertente, traffico paralizzato
|Karaköy, Galata, Beşiktaş
|Vivaci, pieni di bar e ristoranti, raggiungibili a piedi da molti hotel
|Riva del Bosforo (Ortaköy, Kuruçeşme, Bebek, Sarıyer)
|Ristoranti e club con vista, partenze delle crociere. Bellissimo, ma il traffico è il peggiore
|Sultanahmet e penisola storica
|Più tranquilla, cene eleganti negli hotel. La scelta giusta per chi non vuole la calca
Tre regole che evitano la serata rovinata: scegli un locale a distanza di cammino dall’hotel, non cambiare zona durante la notte, e verifica fino a che ora funzionano metro e funicolari, perché alcune stazioni chiudono per ragioni di sicurezza. Dopo mezzanotte i taxi si rifiutano di fare corse brevi.
Cosa è aperto il 25 dicembre e il 1° gennaio?
Il 25 dicembre è un normale giorno lavorativo. Musei, moschee, bazar, negozi, ristoranti, metropolitana: tutto aperto e tutto funzionante. È esattamente questo il vantaggio competitivo della Turchia come meta natalizia.
Il 1° gennaio è invece festa nazionale: lo Yılbaşı è l’unica delle due date a essere festiva in Turchia. Aspettati una città lenta, molti locali chiusi al mattino e orari ridotti. È il giorno giusto per un hammam, un pranzo lungo o un trasferimento, non per la visita clou del viaggio.
Cosa si mangia e si beve in Turchia d’inverno?
Meglio che d’estate, francamente. La cucina turca d’inverno è fatta di cose calde: la mercimek çorbası, la zuppa di lenticchie che si mangia a ogni ora e costa pochissimo, i kebab al forno, gli stufati di agnello, il kumpir di Ortaköy.
Da bere, il salep: bevanda calda e densa a base di orchidea con la cannella sopra, si trova solo nella stagione fredda. E le castagne arrostite agli angoli delle strade, che a dicembre profumano mezza Istanbul.
Quanto costa viaggiare in Turchia a dicembre?
Dipende da una settimana precisa.
Dall’inizio di novembre a fine marzo è bassa stagione: le tariffe più basse dell’anno su voli e hotel. Ma le settimane di Natale, Capodanno e Pasqua sono le più care in assoluto, perché la domanda italiana ed europea si concentra lì.
La conseguenza pratica, se hai flessibilità sulle date:
|Se parti…
|Cosa paghi
|Cosa ottieni
|1-20 dicembre
|I prezzi più bassi dell’anno
|Città vuote, zero code, nessuna atmosfera di festa
|22-29 dicembre
|Prezzi medi, supplementi non ancora pieni
|Il miglior equilibrio: musei aperti il 25, luci già accese
|30 dicembre – 2 gennaio
|Il picco dell’anno
|La notte di Capodanno, la Cappadocia innevata, la città in festa
|3-31 gennaio
|Di nuovo bassi
|Il mese più asciutto dell’inverno, neve in Cappadocia, zero turisti
Le voci da mettere in conto in ogni caso: gli ingressi ai monumenti di Istanbul (Santa Sofia €25, Topkapi con Harem 2.750 TL, Cisterna 1.950 TL — circa €120-150 a testa per tre giorni), il volo interno per la Cappadocia, la mongolfiera e il cenone.
Cosa mettere in valigia per un viaggio in Turchia d’inverno?
|Cosa
|Perché
|Piumino o cappotto pesante
|In Cappadocia la minima media è −4 °C
|Scarpe impermeabili già rodate
|Dodici giorni di pioggia a Istanbul, neve sull’altopiano
|Guanti, berretto, sciarpa
|Obbligatori per la mongolfiera all’alba
|Ombrello compatto
|Più pratico dell’impermeabile sui sampietrini di Istanbul
|Foulard leggero
|Per le moschee: spalle e ginocchia coperte, capelli coperti per le donne
|Un capo elegante
|Se prevedi cena di gala o crociera: quasi tutte hanno un dress code
|Powerbank
|Il freddo dimezza la batteria del telefono, e le foto in Cappadocia sono tante
Niente adattatore: le prese sono identiche a quelle italiane e la tensione è 220V.
Quali errori evitare se parti a Natale o Capodanno?
- Aspettarsi i mercatini di Natale. Non ci sono. Ci sono luci, vetrine e hotel addobbati, ed è un’altra cosa.
- Prenotare il cenone all’ultimo. Menù fissi, pagamento anticipato, posti esauriti: due o tre settimane prima è il minimo.
- Scegliere un locale lontano dall’hotel. Il 31 dicembre il traffico è bloccato e i taxi dopo mezzanotte spariscono.
- Sottovalutare il freddo della Cappadocia. Non è il freddo di Istanbul: è mille metri più in alto.
- Mettere la mongolfiera l’ultima mattina. D’inverno le cancellazioni sono più frequenti: prenotala la prima.
- Programmare visite dopo le 16. A dicembre il tramonto arriva prima delle cinque e i monumenti chiudono con la luce.
Conviene il fai-da-te o un viaggio organizzato per le feste?
Per le date normali il fai-da-te a Istanbul funziona benissimo. Per la settimana tra Natale e Capodanno, molto meno, e per ragioni specifiche di questo periodo: i voli interni per la Cappadocia si riempiono prima, gli hotel-grotta migliori si esauriscono a ottobre, le cene del 31 vanno prenotate e prepagate, la neve allunga i trasferimenti e il 1° gennaio metà città dorme. Con le date rigide delle feste, rimettere insieme tutto questo da soli è un lavoro di settimane.
I nostri viaggi in Turchia di questo periodo partono con guida parlante italiano durante le escursioni, volo interno Istanbul-Kayseri incluso, trasferimenti con autista e hotel confermati prima che il periodo si esaurisca.
|Vuoi…
|Il nostro programma
|Durata
|Il Capodanno tra Istanbul, Cappadocia e la costa egea
|Capodanno a Istanbul Cappadocia Efeso
|8 giorni
|L’accoppiata classica delle feste
|Tour Istanbul Cappadocia
|8 giorni
|Istanbul, Cappadocia e Pamukkale
|Itinerario Turchia d’Incanto
|8 giorni
|Anche Efeso e Troia
|Viaggio organizzato Turchia
|10 giorni
|Solo Istanbul, per il ponte delle feste
|Viaggio organizzato a Istanbul
|4 giorni
Nei programmi sono compresi hotel selezionati, trasferimenti e trasporti interni, visite guidate, il volo interno dove previsto e l’assistenza per tutto il viaggio. Restano esclusi voli internazionali, ingressi ai siti e mance — si versano in loco e l’importo è indicato nella pagina di ogni tour — oltre alle escursioni facoltative e alla cena di Capodanno, che si prenota a parte. Lo scriviamo chiaro: per le feste questi importi contano, ed è meglio saperli adesso.