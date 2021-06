TERREMOTO OGGI SORA FROSINONE L’AQUILA | 22 GIUGNO 2021 | LISTA INGV TERREMOTI | ULTIMA ORA | ITALIA

TERREMOTO OGGI SORA – Oggi, martedì 22 giugno 2021, si è registrato un terremoto con epicentro a Sora, in provincia di Frosinone. Il sisma è stato avvertito introno alle ore 18.30, anche nella zona dell’Aquila e al confine tra il Lazio e l’Abruzzo. Secondo la stima dell’Ingv la magnitudo è di 3.4 sulla scala Richter, con epicentro a 3 chilometri a Nord di Sora e coordinate geografiche (lat, lon) 41.75, 13.61 ad una profondità di 16 km. Al momento non si registrano danni a cose o persone. (Qui l’elenco di tutte le scosse di oggi) In aggiornamento

Qui di seguito una mappa della pericolosità sismica in Italia dell’Istituto di geofisica e vulcanologia (espressa in termini di accelerazione massima dal suolo):

Se hai avvertito una scossa di terremoto e vuoi essere aggiornato su tutte le ultime scosse di oggi e dei giorni scorsi in Italia, clicca qui