Terremoto oggi in Puglia: magnitudo, epicentro, notizie

Un terremoto di magnitudo 6.3 è avvenuto in Grecia alle 11.16 ora italiana ad una profondità di 20 chilometri. La scossa è stata avvertita anche nel Sud Italia, e in particolare in Puglia.

Due fortissime scosse di terremoto questa mattina nella Grecia centrale, a nord di Larissa. La prima stima preliminare sulla magnitudo è di 5.9 sulla scala Richter, per due scosse distinte, entrambe rilevano l’ipocentro a due chilometri dalla superficie. Una terza scossa, di magnitudo stimata 4.6, a dieci chilometri di profondità a Elassona.

Al momento non si hanno ulteriori notizie per quanto riguarda eventuali danni a persone o cose.

Le scosse di ieri, 2 marzo

Tra le scosse di terremoto registrate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella giornata di ieri, martedì 2 marzo, c’è quella che si è verificata alle 4,22 al largo delle coste della Sicilia nord orientale. Il sisma, di magnitudo 2.0, è stato individuato a una profondità di 7 chilometri.

Alle 14,18, invece, un terremoto di magnitudo 2.4 è stato registrato a Schivenoglia, in provincia di Mantova, a una profondità di 34 chilometri. Tutte le scosse, comunque, non hanno fortunatamente provocato danni a persone o cose.

