Terremoto oggi, martedì 7 luglio 2020, in provincia di Palermo

Una scossa di terremoto è stata registrata nella giornata di oggi, martedì 7 luglio 2020, nella Costa Siciliana centro settentrionale, al largo delle coste di Palermo. La scossa, che fortunatamente non ha provocato danni a persone o cose, è stata avvertita distintamente dalla popolazione. Il sisma, è stato registrato dall’Ingv con le seguenti coordinate geografiche (lat, lon) 38.22, 13.38 ad una profondità di 11 km.

Tutte le scosse registrate nella giornata di oggi, martedì 7 luglio

La scossa, registrata alle 15,11, è stata avvertita sia in centro che in periferia. Subito dopo il sisma, diversi palermitani si sono riversati sui social in cerca di informazioni o proponendo la loro testimonianza. In molti, infatti, hanno scritto di aver sentito tremare il pavimento o aver visto i mobili del proprio appartamento oscillare. A parte lo spavento, comunque, il sisma, che oltretutto è stato di entità lieve, non ha fortunatamente provocato danni. La scossa è stata seguita, come spesso accade in questi casi, da una leggera scossa di assestamento di magnitudo 1.7 registrata alle 15,15.

