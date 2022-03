Terremoto oggi Napoli: scossa, magnitudo, epicentro e ultime notizie

TERREMOTO OGGI NAPOLI – Una forte scossa di terremoto è stata avvertita oggi, mercoledì 16 marzo 2022, alle ore 15,15 in provincia di Napoli. L’epicentro, della durata di circa 4 secondi, ha spaventato la popolazione che si è riversata in strada. La magnitudo registrata è stata di 3.5, con epicentro l’area della Solfatara a Pozzuoli (Napoli) con coordinate geografiche (lat, lon) 40.827, 14.14 ad una profondità di 3 chilometri. La scossa è stata avvertita in una vasta area del Napoletano. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.

Zona sismica

L’area dei Campi Flegrei, dal momento che rientra nella caldera dell’omonimo supervulcano – considerato tra i più estesi e pericolosi d’Europa – è altamente sismica, attraversata dal fenomeno del bradisismo, particolare fenomeno che comporta l’innalzamento e l’abbassamento del suolo, fenomeno chiaramente visibile, ad esempio, sulle colonne del famoso Tempio di Serapide a Pozzuoli, sulle quali i sedimenti marini indicano l’aumentare e il diminuire del livello del mare nel corso dei secoli. Spesso le scosse vengono distintamente avvertite dalla popolazione, dal momento che l’ipocentro, vale a dire la profondità, è quasi sempre molto esigua, entro i 2 chilometri di profondità.