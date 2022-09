Terremoto oggi 22 settembre 2022: scossa in provincia di Modena

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata oggi, giovedì 22 settembre 2022, a Pievepelago, in provincia di Modena, a una profondità di 14 km. La scossa è stata registrata alle ore 17.47 dall’Ingv, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.1840, 10.5270. Un paio di minuti dopo una seconda scossa di magnitudo inferiore, 3.2 della scala Richter, con epicentro a Fosciandora (Lucca). Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Anche la prima scossa è stata nettamente avvertita anche al di là della dorsale appenninica, nelle zone di Prato e Lucca. Si tratta del terzo importante terremoto della giornata, dopo quello nelle Marche e a Genova. In mattinata, alle 4.21, una prima scossa si era registrata a Paternò, in provincia di Catania.