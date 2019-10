Terremoto oggi | 8 ottobre 2019 | Lista Ingv terremoti | Ultima ora | Italia

TERREMOTO OGGI ITALIA – Sono raccolte qui in tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di terremoto in Italia di oggi, martedì 8 ottobre 2019: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale:

Le scosse di ieri, 7 ottobre

La giornata di ieri, lunedì 7 ottobre, è stata contraddistinta soprattutto dalla scossa di terremoto, che si è verificata a Caraffa di Catanzaro, in provincia di Cosenza, alle ore 8,11. Il sisma, di magnitudo 4.0, è stato avvertito in diverse zone della Calabria, ma fortunatamente non ha provocato danni a persone o cose, ma solo tanto spavento tra i cittadini. Le scuole sono state evacuate a titolo precauzionale, mentre la Protezione civile locale ha effettuato, insieme ai vigili del fuoco, diverse verifiche su alcuni edifici, la cui stabilità non è sembrata essere a rischio (qui l’articolo completo).

Successivamente, numerose scosse di assestamento hanno interessato la zona. Tra quelle più rilevanti, si segnala quella avvenuta alle 8,13, la cui magnitudo è stata di 2.0, e quella registrata alle 11,20 con magnitudo 2.2.

Tra le altre scosse, registrate come sempre dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, da segnalare, c’è il terremoto di magnitudo 1.1, che ha interessato la zona di Amatrice, in provincia di Rieti. Tutte le scosse, come detto, non hanno fortunatamente provocato danni a persone o cose.

Le scosse di ieri, lunedì 7 ottobre 2019

Cosa fare in caso di una scossa di terremoto

Qui di seguito una mappa della pericolosità sismica in Italia dell’Istituto di geofisica e vulcanologia (espressa in termini di accelerazione massima dal suolo):

Potrebbero interessarti Forte scossa di terremoto a Catanzaro Terremoto oggi in Italia 7 ottobre 2019: scossa in provincia di Catanzaro | Scosse in tempo reale Terremoto oggi in Italia 6 ottobre 2019: | Scosse in tempo reale

Se hai avvertito una scossa di terremoto e vuoi essere aggiornato su tutte le ultime scosse di oggi e dei giorni scorsi in Italia, clicca qui