Terremoto oggi | 10 novembre 2022 | Lista INGV terremoti | Ultima ora | Italia

TERREMOTO OGGI ITALIA – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di terremoto in Italia di oggi, giovedì 10 novembre 2022: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale:

Ore 13,35 – Nuova forte scossa di terremoto sulle coste delle Marche – Dopo il terremoto di mercoledì, un’altra forte scossa è stata registrata in mare nella stessa zona delle Marche, tra la costa pesarese e anconetana. Ad Ancona il sisma, di magnitudo 4, è stato avvertito distintamente, in particolare ai piani alti dei palazzi. Secondo i dati dell’Ingv, la terra ha tremato alle 13:35 con epicentro nella costa anconetana a una profondità di 9 chilometri.

Ore 13,18 – Nuovo terremoto lunga la Costa Marchigiana Anconetana

Un nuovo sisma, questa volta di magnitudo 2.8, è stato registrato lungo la costa Costa Marchigiana Anconetana, al largo delle coste di Pesaro, a una profondità di 8 chilometri. Alle 13,23 un’altra scossa di magnitudo 2.4 è stata registrata nella stessa zona.

Ore 0,15 – Nuove scosse lungo la costa Costa Marchigiana Pesarese

Sono continuate tutta la notte le scosse di assestamento registrate lungo la Costa Marchigiana Pesarese dopo il terremoto di magnitudo 5.5 registrato nella giornata di ieri. Secondo l’Ingv vi sono state almeno 10 scosse, le più forte delle quali sono state registrate alle 0,15, con magnitudo 2.7, e alle 2,43 con magnitudo 2.8.

Qui di seguito una mappa della pericolosità sismica in Italia dell’Istituto di geofisica e vulcanologia (espressa in termini di accelerazione massima dal suolo):