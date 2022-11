Terremoto Marche oggi mercoledì 9 novembre: magnitudo ed epicentro

Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi, mercoledì 9 novembre 2022, intorno alle 7 di mattina, con epicentro nelle Marche ma fortemente sentita in tutto il Centro Italia, in particolare nella zona della Romagna e di Rimini. Secondo l’Ingv la magnitudo è di 5.5 (inizialmente era stata stimata 5.7, poi rivista). Il forte sisma è stato avvertito distintamente a Bologna, Firenze, Roma e anche in città del nord come Venezia. Per fortuna il sisma è avvenuto in mare, lungo la costa adriatica marchigiana, nella zona di Pesaro Urbino, alle ore 7.07. con coordinate geografiche (lat, lon) 44.0130, 13.3240 ad una profondità di 8 chilometri.

Non si segnalano gravi danni a cose o persone, ma nelle Marche questa mattina tante persone per lo spavento sono scese in strada. Nella zona di Ancona per ora segnalate crepe nelle pareti, evacuata la clinica Villa Igea. Il traffico ferroviario è stato sospeso in via precauzionale vicino ad Ancona, sulla linea adriatica, per sospetti danni ai binari. Stop dei treni anche tra Rimini e Varano, sulla Ancona-Roma, tra Falconara e Jesi, e sulla Rimini-Ravenna, tra Gatteo e Cesenatico. Ora la circolazione è regolare. Scuole chiuse in molte città delle Marche, a partire da Pesaro e Ancona.

Nel giro di pochi minuti si sono registrate altre scosse di minore intensità, sempre con epicentro nella costa marchigiana pesarese: la seconda più forte di magnitudo 4 alle 7.12, poi altre di magnitudo 3.9, 3.4 e 3.6. In sei ore si sono registrate oltre 50 di scosse di assestamento. “Si prevede che lo sciame sismico continuerà anche nei prossimi giorni – spiega la Regione Marche – Alcune di queste repliche potrebbero essere risentite dalla popolazione, specie quella residente lungo la costa, senza escludere altri eventi di altrettanta entità, anche se al momento è impossibile fare previsioni”. La premier Meloni fa sapere di essere in contatto con la Protezione civile e con il presidente della Regione Marche. QUI foto e video