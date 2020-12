Terremoto oggi | 10 dicembre 2020 | Lista Ingv terremoti | Ultima ora | Italia

TERREMOTO OGGI ITALIA – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di terremoto in Italia di oggi, giovedì 10 dicembre 2020: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale:

Ore 06,24 – Terremoto in provincia di Catania

Un sisma di magnitudo 2.0 è stato registrato a Ragalna, in provincia di Catania, a una profondità di 6 chilometri.

Le scosse di ieri, 9 dicembre

Tra le scosse registrate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella giornata di ieri, mercoledì 9 dicembre, c’è quella che si è verificata alle 2,02 a Cervia, in provincia di Ravenna. Il sisma, di magnitudo 2.5, è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri.

Alle 5,16, invece, un terremoto di magnitudo 2.1 è stato registrato a Monte Cavallo, in provincia di Macerata, a una profondità di 13 chilometri. Tutte le scosse, comunque, non hanno fortunatamente provocato danni a persone o cose.

Qui di seguito una mappa della pericolosità sismica in Italia dell’Istituto di geofisica e vulcanologia (espressa in termini di accelerazione massima dal suolo):

