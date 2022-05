Terremoto oggi Firenze 3 maggio 2022: magnitudo ed epicentro

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 17.50 a Impruneta, in provincia di Firenze. Il sisma è stato registrato dall’Ingv con le seguenti coordinate geografiche: (lat, lon) 43.6520, 11.2390 ad una profondità di 10 km.

Al momento non risultano danni a persone o cose. La notizia del sisma è stata commentata anche dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, che sul suo profilo Twitter ha scritto: “È stata registrata une leggera scossa di terremoto nella zona di Firenze. Epicentro Impruneta. Al momento non sono arrivate segnalazioni relative a danni a cose o persone. Per qualunque informazione contattare la Protezione Civile”.

È stata registrata une leggera scossa di #terremoto nella zona di #Firenze ML 3.9. Epicentro Impruneta. Al momento non sono arrivate segnalazioni relative a danni a cose o persone. Per qualunque informazione contattare la @ProtCivileRT — Dario Nardella (@DarioNardella) May 3, 2022

Il terremoto è stato avvertito distintamente nella città di Firenze con molte persone che hanno abbandonato le rispettive abitazioni per scendere in strada.