Terremoto oggi Firenze: scossa, magnitudo, epicentro e ultime notizie

TERREMOTO OGGI FIRENZE – Una forte scossa di terremoto è stata avvertita oggi, 12 maggio 2022, alle ore 23,12 in provincia di Firenze. Secondo l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), la magnitudo è stata di 3.7 con epicentro registrato a 3 chilometri a sud ovest di Impruneta (Firenze) con coordinate geografiche (lat, lon) 43.6580, 11.2380 ad una profondità di 8 chilometri. La scossa è stata avvertita nitidamente dalla popolazione. Tantissime le segnalazioni sui social network, in particolare Twitter. Al momento non si segnalano particolari danni a cose o persone. Pochi minuti dopo nella stessa zona si è verificata un’altra scossa ma di magnitudo inferiore: 2.3.