Terremoto oggi Cuneo: scossa, magnitudo, epicentro e ultime notizie

TERREMOTO OGGI CUNEO – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata oggi pomeriggio, 2 maggio 2022, intorno alle ore 15.40 in provincia di Cuneo. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. L’epicentro è nella zona a un chilometro a Ovest di Pontechianale, in provincia di Cuneo, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.6260, 7.0220 ad una profondità di 12 km. A seguire nella stessa zona sono state registrate altre scosse, di magnitudo 2.9 e 2.