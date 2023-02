Terremoto oggi 16 febbraio 2023 Croazia: la scossa avvertita in Friuli-Venezia Giulia

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi, giovedì 16 febbraio 2023, in Croazia con il sisma che è stato avvertito anche in Friuli-Venezia Giulia.

Il terremoto, la cui magnitudo provvisoria è stimata tra i 4.7 e i 5.2, è stata avvertita intorno alle 10.50 della mattinata di giovedì 16 febbraio 2023.

Il sisma è stato avvertito in diversi comuni del Friuli-Venezia Giulia, in particolar modo a Gorizia e Udine, ma anche in altre zone d’Italia, tra cui la provincia autonoma di Trento e le Marche.

Notizia in aggiornamento