Terremoto oggi Arezzo | 12 luglio 2020 | Epicentro | Magnitudo

TERREMOTO OGGI AREZZO – Un terremoto di magnitudo 2.9 è avvenuto oggi, 12 luglio 2020, alle ore 18,59 in provincia di Arezzo. Per l’esattezza l’epicentro è stato registrato dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) a 2 chilometri ad ovest di Pieve Santo Stefano con coordinate geografiche (lat, lon) 43.66, 12.02 ad una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata avvertita dalla popolazione. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.

Tutte le scosse di terremoto di oggi

La scossa delle ore 18,59 è stata la seconda della giornata in provincia di Arezzo. Alle 16,38 infatti è stata registrata un’altra scossa di terremoto di magnitudo 2.7 a una profondità di 9 chilometri.

