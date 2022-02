Terremoto oggi Amatrice: magnitudo, epicentro e ultime notizie

TERREMOTO OGGI AMATRICE – Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi, domenica 28 febbraio 2022, intorno alle ore 7.30 ad Amatrice, in provincia di Rieti. Una cittadina, come ricorderete, già fortemente segnata dal terremoto pochi anni fa. Il sisma, secondo l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha avuto una magnitudo di 3. L’epicentro è stato individuato a 3 chilometri da Amatrice, e a 9 da Campotosto e Accumoli. L’ipocentro a una profondità di 12 chilometri. Al momento non sono segnalati grossi danni a cose o persone.