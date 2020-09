Terremoto oggi, 8 settembre 2020, a San Giovanni Valdarno, vicino Arezzo

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4. è stata registrata oggi, martedì 8 settembre 2020, a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo. La scossa è stata registrata alle 22,12 dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (leggi qui tutte le ultime scosse avvenuta oggi in Italia) con coordinate geografiche (lat, lon) 43.58, 11.55 ad una profondità di 8 km. Il terremoto era stato anticipato da una lieve scossa, con epicentro sempre a San Giovanni Valdarno, avvenuta alle ore 22,00 e la cui magnitudo era stata di 1.5, mentre un’altra scossa, di magnitudo 1.0, si è verificata sempre in provincia di Arezzo alle 22,19. Nonostante la lieve entità, il terremoto è stato avvertito indistintamente da parte della popolazione, che immediatamente si è riversata sui social in cerca di informazioni utili. Al momento, comunque, fortunatamente non si registrano danni a persone o cose.

Leggi anche: 1. Se hai avvertito una scossa di terremoto e vuoi essere aggiornato su tutte le ultime scosse di oggi e dei giorni scorsi in Italia, clicca qui / 2. Cosa fare in caso di una scossa

