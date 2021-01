Oggi, 15 gennaio 2021, un forte terremoto ha colpito l’Indonesia. Il bilancio, purtroppo provvisorio, è di almeno 34 morti e centinaia di feriti, a seguito di una scossa di magnitudo 6.3 che ha colpito nella notte l’isola indonesiana di Sulawesi. Almeno un hotel e un ospedale sono crollati nella città di Mamuju, epicentro del sisma avvenuto alle 2:18 ora locale con un ipocentro localizzato a soli 20 km di profondità. Molte persone, secondo i soccorritori, sarebbero intrappolate sotto le macerie, per questo il bilancio totale delle vittime è destinato a salire. Ecco alcune immagini del drammatico terremoto in Indonesia.

6.2 magnitude earthquake in Indonesia. ALLAH SWT have mercy on them and give them patience in this hard time.#earthquake pic.twitter.com/5KClQIOlPM

