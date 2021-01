Terremoto Croazia oggi 6 gennaio 2021: magnitudo ed epicentro

Nuovo terremoto in Croazia. Una forte scossa, di magnitudo 5,2, secondo quanto riporta l’Ingv, è stata segnalata a 19 km da Zagabria, alle 18.02 di oggi, mercoledì 6 gennaio. Il sisma ha coordinate geografiche (lat, lon) 45.45, 16.22 ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato avvertito nettamente nel Nord-Est d’Italia, in particolare a Trieste. L’epicentro ancora una volta nei pressi di Petrinja, la località a una cinquantina di chilometri a Sud-Est di Zagabria rimasta semidistrutta per il violento sisma di 6.4 del 29 dicembre scorso. (Tutte le scosse di oggi)

Dalla violenta scossa 6.4 del 29 dicembre lo sciame sismico non si è mai arrestato, con scosse anche di magnitudo 4. Secondo dati diffusi dalle autorità croate, nella regione interessata dal sisma sono almeno 22 mila le case e gli edifici danneggiati. Il 20% degli 8.743 edifici ispezionati finora sono stati completamente distrutti. Le persone colpite sono complessivamente 116 mila, delle quali 66 mila hanno subito danni. Delle 56 scuole ispezionate, 23 sono agibili, dieci lo sono in parte, mentre 21 sono inutilizzabili, totalmente o in parte. Gli sfollati vengono ospitati in tende della protezione e container e unità abitative

Notizia in aggiornamento

