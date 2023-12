X down oggi giovedì 21 dicembre 2023, cosa è successo all’ex Twitter

Nella mattinata di oggi, giovedì 21 dicembre 2023, X, il social network un tempo conosciuto come Twitter, è in down per motivi ancora da chiarire.

Numerosi utenti hanno riscontrato diversi problemi nell’accedere all’app del social network e in particolar modo nel ricaricare il feed.

Anche Downdetector, la piattaforma online che fornisce agli utenti informazioni in tempo reale sullo stato di vari siti web e servizi, conferma che numerosi utenti stanno riscontrando diversi problemi con X (Twitter) con le prime segnalazioni che sono arrivate intorno alle 7.00 e sono cresciute in modo esponenziale.

Numerosi utenti, infatti, accedono al social network ma non riescono a visualizzare la bacheca né a postare nuovi messaggi. Molti, invece, vengono indirizzati su un’altra pagina in cui X (Twitter) suggerisce nuove amicizie da aggiungere.