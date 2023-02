WhatsApp, introdotte quattro importanti novità

WhatsApp è in costante aggiornamento: per tutti gli utenti della popolare app di messaggistica ci sono quattro interessanti nuove funzioni. Nell’ultima release stabile di WhatsApp per Android (la numero 2.23.3.77 dello scorso 13 febbraio) sono state introdotte alcune novità già accessibili a tutti. In particolare si tratta di quattro nuove funzionalità, che è possibile utilizzare dopo aver aggiornato la app. La più interessante e che probabilmente riceverà più consensi, è la possibilità di condividere fino a 100 tra foto e video in un solo invio, mentre prima il limite era fissato a 30.

E ancora la possibilità di creare avatar personalizzati e utilizzarli come sticker, nelle chat, o direttamente come foto del profilo. Il supporto a nomi e descrizioni più lunghi per i gruppi che sarà utile soprattutto per gli amministratori. Infine, la quarta e ultima novità appena rilasciata da WhatsApp è la possibilità di scrivere una didascalia testuale quando si inviano documenti, che poi si potranno comodamente ricercare internamente all’app, e dunque anche il file sarà più semplice da ripescare.

L’azienda di Mark Zuckerberg descrive così le novità nel changelog:

è ora possibile aggiungere didascalie ai documenti che invii;

abbiamo aumentato il limite dei caratteri per l’oggetto e la descrizione dei gruppi per consentirti di descriverli meglio;

ora si possono inviare fino a 100 foto o video in una sola volta;

è ora possibile creare avatar personalizzati e usarli come sticker e immagini del profilo.

Sicuramente le novità più utili sono la possibilità di aggiungere didascalie ai documenti che si inviano e come detto il fatto che si possano inviare sino a 100 foto oppure video in una sola volta.