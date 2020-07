WhatsApp down in tutto il mondo: l’app non funziona, cosa sta succedendo

Oggi, martedì 14 luglio 2020, poco dopo le 22 WhatsApp è andato in down: l’app, infatti, da diversi minuti non funziona, mentre migliaia di utenti tentano invano di mandare messaggi. Su Twitter l’hashtag #whatsappdown è diventato trend topic in pochi minuti, mentre il sito di monitoraggio Downdetector segnala malfunzionamenti in tutto il mondo, anche se l’Europa sembra essere il Continente più colpito dal malfunzionamento. Dopo diversi minuti in down, l’app sembra aver ripreso la sua funzione abituale anche se molti, sui social, lamentano ancora problemi.

Tuttavia, il servizio sembra essere tornato in gran parte regolare poco prima delle 23. In molti, visto il periodo già complicato a causa della pandemia di Coronavirus, hanno ironizzato sull’accaduto. “È arrivata la fine del mondo” ha scritto qualcuno sui social, mentre un altro utente ha affermato: “WhatsApp down, cos’altro deve accadere in questo 2020?”.

