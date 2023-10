La strada può rappresentare paura, insicurezza, ansia, violenza, solitudine. Quante volte tornando a casa di notte ci siamo voltate per vedere se qualcuno ci stesse seguendo? Quante volte ci siamo dette “scrivimi quando torni a casa”, o siamo corse in macchina uscendo tardi dal lavoro? Quanta preoccupazione abbiamo per le nostre figlie che escono di sera o che vanno a vivere all’estero? Quanti viaggi non abbiamo fatto per la paura di viaggiare da sole e di essere aggredite e molestate?

Su idea di Laura De Dilectis, nasce con DonneXStrada ma si concretizza con VIOLA: è il servizio di video accompagnamento h24 per supportare chiunque non si senta al sicuro in strada. Previene gli approcci indesiderati. Allontana eventuali aggressori.

Il servizio di videochiamata è fornito da volontari accuratamente selezionati e formati dal team ed è attivo sulla pagina Instagram @violawalkhome, in tutta Europa ed in 18 lingue. Pone così l’innovazione digitale al servizio sociale. La tecnologia si trasforma in uno strumento di sicurezza e l’uso quotidiano del telefono diventa un modo per generare sicurezza.

Oggi VIOLA è su Instagram con un servizio attivo h24. A dicembre uscirà ufficialmente la prima versione dell’app, disponibile in tre lingue (italiano, inglese, tedesco) che sarà poi completa di tutte le features previste dal progetto iniziale.

L’app

Le funzionalità dell’applicazione saranno le videochiamate, cuore del servizio; la registrazione video, che genera una prova audiovisiva in caso di emergenza per un’eventuale denuncia; connessione con le forze dell’ordine, utente e accompagnatore possono farlo direttamente dalla schermata della videochiamata; geolocalizzazione, con posizione precisa; volontari, formati e disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7; chat, nel caso in cui gli utenti non vogliano partecipare a una videochiamata ma con le stesse funzionalità; mappe, integrata con informazioni aggiornate sui Punti Viola di DonneXStrada (spazi sicuri con personale formato per intervenire).

“Sin da quando è nato il progetto DonneXStrada e l’idea delle videochiamate di accompagnamento per chiunque avesse paura in strada, ho capito che Instagram non sarebbe bastato per garantire sicurezza, ma che serviva sviluppare un’applicazione che avesse tutte le funzionalità per far sentire le persone più al sicuro grazie alla tecnologia e al capitale umano. Ancora prima di aprire l’associazione DonneXStrada, il 4 Giugno 2021, sapevamo che avremmo aperto anche una start up innovativa a vocazione sociale, la V.srl, con la quale stiamo sviluppando l’applicazione VIOLA, che amplia il servizio iniziale rendendolo tecnologico ed internazionale. L’impatto sociale che VIOLA avrà ci rende già emozionatx. Speriamo di poter essere presto in tutto il mondo.”

A questo fine si sta già progettando l’idea di un fundraising affinché l’applicazione possa funzionare in tutto il suo potenziale quanto prima.