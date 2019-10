Twitter usa numeri di telefono e email degli utenti per la pubblicità: le scuse

Falla nella sicurezza di Twitter. Il popolare social network si è scusato per per aver usato, “inavvertitamente” numeri di telefono e email degli utenti per scopi pubblicitari. Una circostanza che ha mandato su tutte le furie chi ha ricevuto la pubblicità perché i contatti personale erano stati forniti solo per motivi di sicurezza.

“Quando fornite un indirizzo email o un numero di telefono per scopi di sicurezza, questi dati potrebbero essere stati usati inavvertitamente per scopi pubblicitari è stato un errore e ci scusiamo”, ha dichiarato Twitter. La società californiana però ammette che al momento sarebbe difficile fare un calcolo preciso degli account coinvolti.

Il danno che ha permesso a Twitter di fare pubblicità con i numeri di telefono degli utenti è stato riparato a metà settembre. “Siamo davvero dispiaciuti per quello che è successo e stiamo prendendo provvedimenti per assicurarci che ciò non accada più”, ha proseguito la Società.

Torna prepotentemente sotto i riflettori la necessità di tutelare la privacy e i dati personali, un argomento caldo per piattaforme digitali come Twitter e Facebook.

