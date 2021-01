Tim Down oggi 13 gennaio 2021: perché non funziona

TIM DOWN OGGI – Tim non funziona. Tanti utenti dell’operatore telefonico nella serata di oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, hanno riscontrato problemi ai loro dispositivi mobili. Molti non riescono a telefonare. Le numerose segnalazioni sono state registrate anche dal sito downdetector. a partire dalle ore 18,30.

Notizia in aggiornamento…

Potrebbero interessarti Perché la cyber security è un problema che ci riguarda tutti: “E l’Italia è molto indietro” Whatsapp e l’aggiornamento della privacy: ecco cosa cambia Tim down: segnalati problemi internet in tutta Italia, cosa è successo